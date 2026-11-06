Ezine'de Mahallemde Hareket Var projesiyle köylerde egzersiz etkinlikleri sürüyor - Son Dakika
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Ezine'de Mahallemde Hareket Var projesiyle köylerde egzersiz etkinlikleri sürüyor

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Ezine\'de Mahallemde Hareket Var projesiyle köylerde egzersiz etkinlikleri sürüyor
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Ezine Sağlıklı Hayat Merkezi, Sağlık Bakanlığının 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında köylerde egzersiz etkinlikleri düzenliyor. Fizyoterapistler eşliğinde katılımcılara ısınma ve esneme hareketleri gösterilirken düzenli egzersiz alışkanlığı kazanmaları amaçlanıyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde vatandaşlara fizyoterapistler eşliğinde egzersiz etkinliği düzenlendi.

Ezine İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ezine Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından, Sağlık Bakanlığının 'Mahallemde Hareket Var' projesi çerçevesinde köylerde egzersiz etkinlikleri düzenleniyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerde, fizyoterapistler eşliğinde katılımcıların fiziksel kapasitelerine uygun ısınma, esneme ve egzersiz çalışmaları yapılıyor. Doğru egzersiz tekniklerinin anlatıldığı programlarda, evde kolaylıkla uygulanabilecek hareketler de gösteriliyor. Özellikle egzersiz imkanlarına erişimde güçlük yaşayan vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen çalışmalarla, her yaştan vatandaşın fiziksel aktiviteye katılımının desteklenmesi ve düzenli egzersiz alışkanlığı kazanması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
SağlıkYaşamYerelSon Dakika

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