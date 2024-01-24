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Ezine Kent Meydanı Projesi Yapım İhalesi 15 Şubat'ta Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Ezine Kent Meydanı Projesi Yapım İhalesi 15 Şubat'ta Gerçekleştirilecek

Ezine Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Ezine Kent Meydanı Projesi'nin yapım ihalesi, 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Proje, esnaflara yeni işyerleri sunacak ve vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıracak.

Ezine Kent Meydanı Projesi Yapım İhalesi 15 Şubat\'ta Gerçekleştirilecek
24.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 11:50
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Ezine Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Ezine Kent Meydanı Projesi'nin yapım ihalesi, 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Eski Pazaryeri bölgesinde uygulanacak olan proje, ilçeye modern bir dokunuş yaparak esnaflara yeni işyerleri sunacak ve vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşımını daha kolay hale getirecek.

Ezine Kent Meydanı Projesi, özellikle Eski Pazaryeri bölgesinde faaliyet gösteren esnaflara katkı sağlayacak. İlçe Nüfus Müdürlüğü, ilçe Tapu Müdürlüğü, Ezine Belediye ve Kamu Bankaları gibi önemli hizmet noktalarını içinde barındıracak olan proje, bu kurumlar arasındaki erişimi hızlandırarak vatandaşlara kolaylık sağlayacak.

Ezine Belediye Başkanı Güral Yüksel, "Ezine Kent Meydanı Projemizin yapım ihalesini gerçekleştiriyoruz. Bu proje, ilçemize modern bir dokunuş yapacak ve hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunma amacını taşıyor. Eski Pazaryeri bölgesinde yer alacak olan meydan, yeşil peyzaj alanları ve dinlenme alanları ile donatılarak vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirebileceği bir mekan olacak" dedi.

Proje çerçevesinde oluşturulan yeşil peyzaj alanlarıyla birlikte Ezine Kent Meydanı, sadece kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda ilçe sakinlerine için dinlenme alanları sunacak. Ayrıca, Ezine'li esnaflar için planlanan yeni işyerleri de ilçe ekonomisine canlılık katacak.

Ezine Kent Meydanı Projesi'nin yapım ihalesinin 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Başkan Yüksel, projenin ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, "Ezine'mize modern bir çehre kazandıracak bu önemli projenin, ilçe sakinlerimize ve esnafımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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