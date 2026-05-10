F-16\'lar Efes-2026 Tatbikatı\'na Uçtu

Efes-2026 Tatbikatı'nda görev alacak 2 adet F-16 savaş uçağı, Eskişehir'deki son kontrollerinin ardından İzmir'e doğru havalandı.

İstanbul ve İzmir merkezli olarak 11 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında icra edilen Efes-2026 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik, müşterek ve fiili atışlı arazi tatbikatlarından biri olması nedeniyle ön plana çıkıyor. Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Pakistan, Romanya, Macaristan ve Libya gibi çok sayıda ülkeden askeri personel katılıyor. "Meskün Mahalde Muharebe Eğitimi" gibi hibrit savaş senaryolarına yönelik özel çalışmalar da tatbikatta yürütülüyor.

Eskişehir'den 2 adet F-16 tatbikat için havalandı

Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli üslerinden biri olan Eskişehir'de konuşlu 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılan brifingin ve akabinde detaylı son kontrollerin ardından 2 adet F-16 savaş uçağı kalkış için pistte yerini aldı. 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki pistten kalkış yapan 2 adet F-16, İzmir'deki tatbikata katılmak üzere yola çıktı. - ESKİŞEHİR