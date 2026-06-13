Fahiş Fiyat Artışlarına Tepki - Son Dakika
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Fahiş Fiyat Artışlarına Tepki

13.06.2026 11:08
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TÜRKYED Başkanı Çelik, gıda ürünlerindeki fiyat oyunlarına karşı adil piyasa düzeni çağrısında bulundu.

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Vatandaş raf fiyatına göre alışveriş yapıyor ancak kasaya geldiğinde farklı bir fiyatla karşılaşabiliyor. Günlük hatta saatlik fiyat değişiklikleri normal bir piyasa davranışı olarak değerlendirilemez" dedi.

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, temel gıda ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışları ve marketlerde gün içerisinde değişen fiyat uygulamalarına tepki göstererek, hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak adil bir piyasa düzeninin oluşturulması çağrısında bulundu.

Son dönemde özellikle tavuk ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışlarının vatandaşın alım gücünü zorladığını belirten Çelik, bazı ürünlerde fiyatların kısa süre içerisinde katlanarak arttığını ifade etti.

Çelik, "Yaklaşık bir buçuk ay önce kilogramı 300 lira seviyelerinde satılan tavuk kanadının bugün bazı satış noktalarında 950 liraya kadar ulaştığını görüyoruz. Aynı üretim zincirinden çıkan ürünler arasında bu kadar büyük fiyat farklılıklarının oluşması maliyetlerle açıklanamaz. Burada sorgulanması gereken ciddi bir piyasa sorunu bulunmaktadır" dedi.

"Günlük hatta saatlik fiyat değişiklikleri normal bir piyasa davranışı olarak değerlendirilemez"

Marketlerde gün içerisinde yaşanan fiyat değişikliklerine de dikkati çeken Çelik, vatandaşların alışveriş sırasında farklı fiyatlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bugün hangi markete giderseniz gidin çalışanlar gün boyunca etiket değiştirmekle uğraşıyor. Sabah görülen fiyat ile akşam görülen fiyat arasında ciddi farklar oluşabiliyor. Vatandaş raf fiyatına göre alışveriş yapıyor ancak kasaya geldiğinde farklı bir fiyatla karşılaşabiliyor. Günlük hatta saatlik fiyat değişiklikleri normal bir piyasa davranışı olarak değerlendirilemez" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetimlerin toplumda memnuniyet oluşturduğunu söyleyen Çelik, bu çalışmaların aralıksız sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Çelik, "Bizim talebimiz fiyatlara müdahale edilmesi değil, fırsatçılığa müdahale edilmesidir. Devletimizin görevi sadece üretimi desteklemek değil, aynı zamanda tüketiciyi de korumaktır. Temel gıda ürünlerinde düzenli ve sürekli denetimler yapılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir" diye konuştu.

Açıklamasında üretici, esnaf ve tüketicinin karşı karşıya getirilmemesi gerektiğinin altını çizen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim ne üreticiyi, ne esnafı, ne de tüketiciyi suçlama veya karşı karşıya getirme gibi bir anlayışımız vardır. Asıl talebimiz; üreticinin emeğinin karşılığını aldığı, satıcının makul kazanç elde ettiği ve tüketicinin de fahiş fiyatlar altında ezilmediği adil bir piyasa dengesinin kurulmasıdır. Hiç kimsenin canı yanmasın, hiç kimsenin malı zarar görmesin istiyoruz. Ancak kazancın da bir vicdanı olmalıdır. Ticaret elbette yapılacaktır, ancak vatandaşın temel gıda ihtiyaçlarına ulaşmasını zorlaştıracak ölçüde kar anlayışı kabul edilemez."

Çelik, "85 milyon vatandaşımızın sofrası fırsatçılığa teslim edilemez. TÜRKYED olarak hem üreticimizin hem de tüketicimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Nihat Çelik, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fahiş Fiyat Artışlarına Tepki - Son Dakika

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