Faik Güngör Ortaokulu, Din Görevlileri Haftası'nda Erzurum'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Faik Güngör Ortaokulu, Din Görevlileri Haftası'nda Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

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Faik Güngör Ortaokulu, Din Görevlileri Haftası\'nda Erzurum\'da ziyaretlerde bulundu
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Faik Güngör Ortaokulu yönetici ve öğretmenleri, Din Görevlileri Haftası'nda Erzurum İl Müftülüğü ile Evliya Çelebi Camii ve Kur'an kursunu ziyaret etti. Görüşmelerde eğitim, gençlerin manevi gelişimi ve okul-cami iş birliği ele alındı. Okul yönetimi din görevlilerine teşekkür etti.

Faik Güngör Ortaokulu yönetici ve öğretmenleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla anlamlı bir dizi ziyarete imza attı. Eğitim camiası ile din görevlileri arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlayan program kapsamında İl Müftülüğü, Evliya Çelebi Camii ve Zekai Aktaş Kur'an Kursu ziyaret edildi.

Ziyaret programının ilk durağında Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapcı ile bir araya gelen okul heyeti; eğitim, gençlerin manevi gelişimi ve okul-cami iş birliğinin önemi üzerine istişarelerde bulundu.

Milli ve manevi değerler vurgusu

Programın devamında Evliya Çelebi Camii ve Zekai Aktaş Kur'an Kursu'nu ziyaret eden eğitimciler, burada görev yapan din görevlileriyle samimi bir atmosferde sohbet etti. Görüşmelerde, din görevlilerinin gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesindeki kritik rolü ve topluma sundukları katkılar ele alındı. Ziyaretler, karşılıklı vefa ve teşekkür temennileriyle tamamlandı.

"Amacımız vefa ve teşekkürlerimizi iletmek"

Ziyaretlerin ardından Faik Güngör Ortaokulu yönetiminden yapılan açıklamada, din görevlilerinin toplumun manevi rehberleri olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerle, toplumumuzun manevi rehberleri olan kıymetli din görevlilerimize vefa ve teşekkürlerimizi ifade etmek istedik. Kendilerine topluma sundukları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, haftalarını en kalbi duygularımızla kutluyoruz."

Kaynak: İHA
Evliya ÇelebiFaik GüngörErzurumGüncelEğitimYerelCamiSon Dakika

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SON DAKİKA: Faik Güngör Ortaokulu, Din Görevlileri Haftası'nda Erzurum'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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