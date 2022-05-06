Farabi VIII. Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı için geri sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Farabi VIII. Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı için geri sayım başladı

06.05.2022 17:16
Farabi VIII. Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı için geri sayım başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde bu yıl gerçekleştirilecek olan Farabi VIII. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı için geri sayım başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde bu yıl gerçekleştirilecek olan Farabi VIII. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı için geri sayım başladı. 16 Mayıs Pazartesi günü Farabi Kampüsü Kapalı Spor Salonunda başlayacak olan etkinlikte nitelikli projelere çeşitli ödüller verilecek.

Teknoloji ve inovasyon alanında paydaşlar arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanması için her geçen gün yeni projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Etkinlikle de ülkedeki proje fikirleri ile ilgili olacak şekilde; bölgede bilgi, fikir ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölge insanını bilinçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğinde farkındalığı artırmak, akademisyen ve öğrencilere proje kültürü oluşturmak bilimsel ve teknolojik gelişmenin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amaçlanıyor.

Proje pazarında dereceye giren projelere nakit ödüllerin yanı sıra Zonguldak Teknopark'ta yer alan Ön Kuluçka Merkezinde yer alma fırsatı sunulacaktır. Etkinliğe 71 proje, kapalı spor salonunda gerçekleşecek olan İnovasyon Proje Pazarında sunulmak üzere kabul edildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500

Bülent Ecevit Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Zonguldak, Farabi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Farabi VIII. Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı için geri sayım başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
16:15 Başkan Ali Koç'tan kritik basın toplantısı! Trabzonspor'a sert sözler: Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız
16:12 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ hakkında konuştu: Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:22:35. #1.12#
SON DAKİKA: Farabi VIII. Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı için geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement