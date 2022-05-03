Fas'ta iki yıl sonra Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram namazı - Son Dakika

Fas'ta iki yılın ardından Covid-19 salgını kısıtlamaları olmadan bayram namazını kılmak için binlerce kişi, Sela kentindeki namazgaha akın etti.

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için Sela kentindeki namazgaha akın etti. İki yılın ardından Covid-19 kısıtlamaları olmadan namazgahta bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazını kıldı. Namazın ardından okunan hutbede, kardeşliğe ve Kur'an ayı Ramazan vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'in müminler için şifa kaynağı olduğuna değinildi. Hutbenin sonunda da tüm Müslüman alemi için dua edildi. - RABAT