Fatih Belediyesi, 60 Üstü Vatandaşlara Hizmet Veren Yadigar Kahvesi'ni Açtı - Son Dakika
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Fatih Belediyesi, 60 Üstü Vatandaşlara Hizmet Veren Yadigar Kahvesi'ni Açtı

Fatih Belediyesi, 60 Üstü Vatandaşlara Hizmet Veren Yadigar Kahvesi\'ni Açtı

Fatih Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşlara hizmet veren Yadigar Kahvesi, haftanın 6 günü Fatihlileri ağırlıyor. Yadigar Kahvesi'nde kitap okuma, müzik, gezi, oyun, psikoloji ve sağlık atölyeleri gibi etkinlikler de düzenleniyor.

18.03.2024 17:09  Güncelleme: 17:46
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Fatih Belediyesi tarafından 60 üstü vatandaşlara hizmet veren Yadigar Kahvesi, haftanın 6 günü Fatihlileri ağırlıyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Yadigar Kahvesi vefa ve gelecek projesidir" dedi.

60 yaş üzeri vatandaşların sosyalleşip kaliteli vakit geçirebileceği bir mekan olarak hazırlanan Yadigar Kahvesi, haftanın 6 günü Fatihlileri ağırlıyor. Yadigar Kahvesi'nde 60 yaş üzeri vatandaşlar için kitap okuma, müzik, gezi, oyun, psikoloji ve sağlık atölyelerinin yanı sıra FitFatih egzersizleri gibi etkinlikler de yer alıyor.

"Yadigar Kahve sevgiyle açılmış bir kapıdır"

Yadigar Kahve'nin 1. yılında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Gelecekle ilgili projeler konuşulurken hep gençlerden bahsedilir. Oysa biz Yadigar Kahvesini hayata geçirirken, bunu bir gelecek yatırımı olarak tanımladık. Yadigar Kahve de bir vefa ve gelecek projesidir. O vakit geldiğinde, kendisine şefkatle sevgiyle açılmış bir kapı, bir dost meclisi, güzel vakit geçireceği bir mekan olarak tasarladık. İnsan hangi durumda olursa olsun bir dost meclisi arıyor. İşte Yadigar Kahvesi bu yönüyle bir gelecek projesidir" ifadelerini kullandı.

"Biz, sizleri Fatih'in hazineleri olarak görüyoruz"

Yadigar Kahve'yi en çok da büyüklerin hayat tecrübelerinden istifade etmek için kurduklarını söyleyen Başkan Turan, "Biz, sizleri Fatih'in hazineleri olarak görüyoruz. Bunu yürekten söylüyorum. Toplum olarak hem yaşamın kıymetini, hem de yaşam birikiminden istifade edebilmeyi bilmek gerek. Yadigar Kahvesi'ni de en çok bu amaçla açtık. Emeklilerimizin, kadın erkek bütün büyüklerimizin geleceğe ışık tutan deneyimlerinden, birikimlerinden, ufuklarından yararlanmayı ve burada oluşan sinerjiyi, toplumsal bir faydaya dönüştürmek istedik" diye konuştu.

"Yadigar Kahvesi'nde kendimizi mutlu hissediyoruz"

Yadigar Kahvesinde düzenli bir şekilde sosyal etkinliklerin olduğunu söyleyen Hasan Akar, "Yadigar Kahvesi deyince benim aklıma Ergün Turan geliyor. Kendisiyle gönül bağım var ve hakikaten Fatihimiz için çok değerli bir insan. 1 senemizi doldurduğumuz Yadigar Kahvesini hanımla gezerken tesadüfen bulduk. Orada çeşitli etkinlikler, programlar oluyor ve biz kendimizi burada çok mutlu hissediyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Ergün Turan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kendi kullandığım çantayı Yadigar Kahve'de öğrendim"

Yadigar Kahve'de öğrendiği el işi ile çanta yaptığını söyleyen Hafize Akar, "Yadigar Kahvesi çok güzel ve sosyalleşmemi sağladı. Biraz rahatsızım. Doktorum yürümemi, ellerimi hareket ettirmemi söyledi. Buraya geldiğimde adım atmış oldum. Bunun için çok sevindim. Sonra başkanımız burada bize el işi hocayı verdi. Şu anda da el işi yapmayı öğrendik. Kendi kullandığım çantayı ben burada öğrendim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi, 60 Üstü Vatandaşlara Hizmet Veren Yadigar Kahvesi'ni Açtı - Son Dakika

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