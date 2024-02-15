Fatih Belediyesi Muhtarlar Buluşması Düzenledi

Fatih Belediyesi tarafından Muhtarlar Buluşması programı düzenlendi. İlçedeki 57 muhtarın katıldığı programda Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 5 yılda tamamlanan çalışmaları ve yeni dönem projelerini anlattı.
Fatih Belediyesi tarafından Muhtarlar Buluşması düzenlendi. Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve ilçede görev yapan 57 muhtar katıldı. Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Turan, 5 yılda tamamlanan çalışmaları ve yeni dönem projelerini anlattı. Turan, programa katılan muhtarlara hizmet plaketi verdi.
"Muhtarlarımızla her zaman iş birliği halinde olmaya özen gösterdik"
Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, muhtarların her zaman halk ve belediye arasında önemli köprü olduğunu belirterek, "Tempolu, yoğun geçen bir 5 yılı geride bırakırken, bu süre zarfında her kesimle olduğu gibi muhtarlarımızla da her zaman el birliği, gönül birliği, iş birliği halinde olmaya özen gösterdik. Ecdat yadigarı eserlerle ihya olmuş Fatih'imizi, korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak için canla başla çalıştık. Bu süreçte çok değerli katkılarınız oldu. Sosyal ve fiziki ihtiyaçlarımızı karşılamaya dönük proje ve hizmetleri üretirken fikirleriniz, önerileriniz yol göstericiydi" dedi.
"Muhtarlarımız halkla olan ilişkimizde yapıcı bir misyon üstlendi"
Sokağın, çarşının sesine her zaman kulak vermeye çalıştıklarını vurgulayan Turan, "Bir insanımızın hayır duasını almayı, esnafımızdan işittiğimiz sade, samimi bir teşekkürü, makamların, payelerin üstünde gördük. Sokağın, çarşının sesine hep kulak vermeye çalıştık. Mahallelerimizin beklentilerini, evlatlarımızın, gençlerimizin hayallerini her zaman dikkate aldık. Muhtarlarımız halkla olan ilişkimizde yapıcı bir misyon üstlendi ve hemşehrilerimizle belediyemiz arasında önemli bir köprü oldu. Bu özenli, hassas iletişimin karşılığını da hamdolsun, güzel hizmetlerle, marka yatırımlarla alıyoruz. Fatih'imize 5 yılda kazandırdığımız 400 projeyi, sizlerin de destekleriyle, birlikte başardı. Bundan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Başkanımızın hizmetine, çalışkanlığına şahidiz"
5 yıl içinde Fatih'te önemli hizmetler yapıldığına şahitlik ettiklerini söyleyen Fatih Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Hakverdi, "Muhtarlarımıza bugüne kadar verdiği önem ve Muhtarlar Buluşması'ndan dolayı teşekkür ediyorum. Fatih'imizi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için hizmetine, çalışkanlığına her sokakta şahidiz. Yeni dönemde Fatih için çok daha iyi olacağına inanıyor ve başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL
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