Fatih Belediyesi basın mensuplarını sahur sofrasında ağırladı

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen sahur programında İstanbul'da görev yapan çok sayıda basın mensubu bir araya geldi. Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda gazeteciler, Ramazan ayının manevi atmosferinde sahur yaptı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa ulusal ve yerel basın kuruluşlarında görev yapan çok sayıda gazeteci katıldı. Program öncesinde masaları tek tek dolaşan Turan, basın mensuplarıyla sohbet ederek, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda gazeteciler, Ramazan ayının bereketini birlikte paylaştı.

"Gazetecilik hakikat mücadelesidir"

Programda konuşan Başkan Turan, gazeteciliğin toplum adına önemli bir sorumluluk taşıyan mesleklerden biri olduğunu vurgulayarak, basın mensuplarının kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasında büyük bir görev üstlendiğini söyledi. Gazetecilerin zor şartlar altında önemli bir vazife yürüttüğünü ifade eden Turan, "Gazetecilik aynı zamanda bir hakikat mücadelesidir. Basın mensuplarımız, toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında kritik bir rol üstleniyor" dedi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirten Turan, özellikle İslam coğrafyasında yaşanan acıların sona ermesi temennisinde bulundu. Turan, Ramazan'ın toplumda dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, "Bu mübarek ay, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren en güçlü zamanlardan biridir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un fethinin yıl dönümü etkinliklerine de değinen Turan, fetih kutlamalarının bundan sonra uluslararası ölçekte gerçekleştirileceğini belirterek, Fetih Haftası kapsamında sempozyumlar, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Sahur programı çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - İSTANBUL