Fatih Belediyesi, Tarihi Bölgeyi Yeniliyor - Son Dakika
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Fatih Belediyesi, Tarihi Bölgeyi Yeniliyor

Fatih Belediyesi, Tarihi Bölgeyi Yeniliyor
05.08.2025 13:35  Güncelleme: 13:38
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Fatih Belediyesi, Büyük Karaman Caddesi'nde cephe rehabilitasyon projesine devam ederek hem estetik hem de sosyal ve ekonomik canlılık sağlamayı hedefliyor. 62 yapıdan 27'sinde çalışmalar tamamlandı.

Fatih Belediyesi, tarihi mirası geleceğe taşıma vizyonuyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Büyük Karaman Caddesi ve çevresinde cephe rehabilitasyon projesine hız kesmeden devam ediyor. Proje, sadece binaların dış görünümünü değil, bölgenin sosyal dokusunu ve ekonomik dinamizmini de güçlendirmeyi hedefliyor.

Fatih Belediyesi, tarihi mirası geleceğe taşıma vizyonuyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Büyük Karaman Caddesi ve çevresinde cephe rehabilitasyon projesine hız kesmeden devam ediyor. Fatih'in tarihi derinliği ve kültürel çeşitliliği, her sokağında kendini hissettiriyor. Bu zengin dokunun korunması adına yürütülen projede her bina kendi mimari karakterine göre değerlendiriliyor. Modern teknolojiyle desteklenen çalışmalarda, lazer tarama yöntemiyle bina cephelerinin rölöveleri alınarak dijital ortama aktarılıyor. Böylece müdahaleler, bilimsel temellere dayanan bir planlama süreciyle gerçekleştiriliyor. Cephelerdeki renk seçimleri, raspa işlemleriyle yapının geçmişine ait izler ortaya çıkarılarak belirleniyor. Estetik kaygının yanı sıra tarihİ sürekliliğe duyulan saygı da çalışmanın merkezinde yer alıyor.

Estetikle birlikte sosyal ve ekonomik canlılık da geliyor

Yapılan cephe iyileştirme çalışmaları, sadece fiziksel bir dönüşümü değil, aynı zamanda mahallelerin sosyal yaşantısına da katkı sağlıyor. Yenilenen yapılar, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırırken esnafın da ekonomik hareketliliğine katkı sunuyor. Fatih Belediyesi, proje kapsamında bugüne kadar 62 yapının 27'sinde dış cephe uygulamasını tamamladı. Geriye kalan yapılarda ise çalışmalar titizlikle sürüyor.

"Şehrin ruhunu yeniden ihya ediyoruz"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, tarihin içinden gelen bu eşsiz ilçeyi gelecek nesillere taşırken mimari kimliğine zarar vermeden çağın ihtiyaçlarına da cevap verecek bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Büyük Karaman Caddesi ve çevresinde yürütülen cephe rehabilitasyonu çalışmalarının sadece dış cepheleri iyileştirmekten ibaret olmadığını vurgulayan Turan, bu projeyle aslında şehrin ruhunu, hafızasını ve estetiğini yeniden ihya ettiklerini belirtti. Çalışmalarla birlikte Fatih'e sadece görsel bir güzellik değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir canlılık da kazandırdıklarını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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