Fatih Belediyesi Yedikule Hisarı\'nda Yaz Etkinlikleri Düzenliyor

Fatih Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçede kültür ve sanat dolu akşamlar düzenliyor. Tarihi Yedikule Hisarı, her hafta düzenlenecek açık hava sineması ve müzik programıyla sanatseverleri ağırlayacak.

Her cumartesi akşamı saat 20.00'de Yedikule Hisarı'nda açık hava sineması gösterimleri gerçekleştirilecek. Açık hava sinemasının ilk gösterimi ise 28 Haziran Cumartesi akşamı yapılacak. Etkinlik, Filistinli gençlerin hikayesini konu alan "Gidecek Yer Yok - No Other Land" belgesel filmiyle başlayacak. Bunun yanı sıra, her cuma akşamı saat 20.00'de "Akustik Akşamlar" adıyla müzik konserleri düzenlenecek. Program kapsamında her hafta farklı sanatçılar ve müzik grupları sahne alacak. Hem müziğin hem de tarihi atmosferin bir arada yaşanacağı etkinlikler, kasım ayına kadar devam edecek. Halka açık ve ücretsiz düzenlenen etkinliklere katılmak isteyenler, www.fatih.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Tarihi mirasımızı yalnızca korumakla yetinmiyoruz; kültür ve sanatla da yeniden canlandırıyoruz. Yedikule Hisarı'nın görkemli atmosferinde düzenleyeceğimiz yaz etkinlikleriyle, hemşehrilerimizi sinema ve müzik eşliğinde tarihi bir yolculuğa davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL