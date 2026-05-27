Fatih Camii'nde Bayram Namazı Yoğunluğu

Kurban Bayramı, yurt genelinde büyük bir mutluluk ile karşılandı. İstanbul'da sabah saat 06.12 olarak belirlenen bayram namazı için vatandaşlar, camilere akın etti. Selatin camilerden Fatih Camii'ne gelen binlerce vatandaş namazını burada kıldı. Her yaştan insanın katıldığı namaz ve cami çevresi dron ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL