Fatih\'te tarihi caddeler yenileniyor: Fevzipaşa ve Macar Kardeşler Caddeleri\'nde cephe rehabilitasyonu

Fatih Belediyesi, İstanbul'un önemli akslarından Fevzipaşa ve Macar Kardeşler Caddeleri'nde yürüttüğü cephe rehabilitasyon çalışmalarıyla bölgenin tarihi kimliğini güçlendiriyor. Proje kapsamında 92 bina ele alınırken, niteliksiz eklentiler kaldırılarak cadde silueti düzenleniyor.

Fatih Belediyesi tarafından Akşemsettin, İskenderpaşa, Ali Kuşçu ve Zeyrek Mahallelerini kapsayan Fevzipaşa ve Macar Kardeşler Caddeleri'nde yürütülen cephe rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi dokunun korunması ve kentsel estetiğin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında toplam 92 bina çalışma alanına dahil edildi.

Çalışmalar öncesinde binaların cephe rölöveleri lazer tarama yöntemiyle hazırlanırken, yapıların özgün karakterine zarar veren niteliksiz eklentiler kaldırıldı. Cadde görünümünü olumsuz etkileyen tente, tabela ve kablo sistemleri yeniden düzenlenirken, klima üniteleri ile çanak antenler de uygun alanlara taşındı.

Proje kapsamında şu ana kadar 8 binada cephe sıva ve boya işlemleri tamamlandı. Uzman ekipler tarafından belirlenen renk paleti doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarla bölgenin tarihi siluetine uygun bir görünüm hedefleniyor. Ayrıca reklam panoları ve iş yeri tabelaları da tabela yönetmeliğine uygun şekilde yeniden düzenleniyor.

"Tarihi mirası korurken yaşam kalitesini de artırıyoruz"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Fatih, yalnızca İstanbul'un değil, dünyanın en önemli tarihi ve kültürel miras alanlarından biridir. Fevzipaşa ve Macar Kardeşler Caddeleri'nde yürüttüğümüz cephe rehabilitasyon çalışmalarıyla hem tarihi dokuyu koruyor hem de vatandaşlarımız için daha düzenli, estetik ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturuyoruz. Niteliksiz eklentilerin kaldırılması, cephelerin iyileştirilmesi ve görsel kirliliğin azaltılmasıyla bölgenin kimliğini güçlendiriyoruz. Bu çalışmalar aynı zamanda esnafımıza ve bölge ekonomisine de katkı sağlayarak sosyal ve ekonomik canlılığı destekliyor. Tarihi mirasımıza sahip çıkarken geleceğe daha güçlü bir Fatih bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Fatih Belediyesi, cephe ve sokak rehabilitasyonu çalışmalarıyla tarihi yarımadanın özgün kimliğini koruyarak kent estetiğini geliştirmeyi ve bölgenin sosyal-ekonomik canlılığına katkı sunmayı hedefliyor. - İSTANBUL