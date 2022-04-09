Fatih'te 'Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan' sergisini açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te 'Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan' sergisini açıldı

09.04.2022 09:21

Fatih'te 'Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan' sergisini açıldı Fatih Belediyesi tarafından Türk minyatürünün önemli isimlerinden olan Nusret Çolpan anısına gerçekleştirilen 'Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan' sergisi ilçede iki ayrı mekanda açıldı.

Fatih'te 'Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan' sergisini açıldı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından Türk minyatürünün önemli isimlerinden olan Nusret Çolpan anısına gerçekleştirilen 'Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan' sergisi ilçede iki ayrı mekanda açıldı.

Fatih Belediyesi, Türk minyatürünün büyük ustalarından olan ve 2008'de vefat eden Nusret Çolpan anısına "Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan" adlı sergiyi açtı. Fatih Belediyesi'nin iki farklı mekanda açtığı serginin birinci durağı, Fatih Belediye Başkanlığı binasında bulunan sanat galerisi oldu. Buradaki sergide Nusret Çolpan'ın eserlerinden yola çıkarak genç sanatçıların hazırladığı video uygulamaları ve enstalasyonlara yer verildi. Serginin ikinci durağı ise Kadırga Sanat Galerisinde sergilenen ve Nusret Çolpan'a ait olan 40 eser oldu. Serginin açılışına merhum sanatçı Nusret Çolpan'ın oğlu ve minyatür sanatçısı Nasuhi Hasan Çolpan da katıldı. Serginin danışmanı olan Gülçin Anmaç ise sergiyi gezenlere bilgiler verdi.

Babası Nusret Çolpan ve sergi hakkında konuşan Nasuhi Hasan Çolpan, "Rahmetli babamın ardından ben de elimden geldiğince onun geleneğini devam ettirmeye, eserler üretmeye gayret ediyorum. Böyle bir sergi beni memnun etti. Babamı tekrar hatırlattığı için hüzünlensem de belediyenin çok güzel bir hizmeti oldu, hem dijital ortamla buluşturması hem de bu kadar çok orijinal eseri bir araya getirmesi çok güzel. Vefatının ardından birkaç sergi daha olmuştu ama bu kadar sayıda orijinal eser, bu sergideki gibi bir araya gelememişti. Babam bunları resmederken onun yanında büyüdüm, dizinin dibinde bulundum, sergilerine katıldım, sergi kurarken yardım ettim. Vefatına kadar zaten 8 sene kadar ben asistanı gibi onun yanında bulunup çalışmalarına yardım ettim" açıklamasında bulundu.

Minyatürün ilkelerine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan nakkaş Nusret Çolpan'ın eserlerinden oluşan "Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan" başlıklı sergi 1 Haziran'a kadar iki farklı mekanda da sanatseverler için açık olacak.

Fatih'te 'Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan' sergisini açıldı
Fatih'te 'Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan' sergisini açıldı
Fatih'te 'Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan' sergisini açıldı

YORUMLAR
500

Fatih Belediyesi, Nusret Çolpan, Nakkaş, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fatih'te 'Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan' sergisini açıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:06 İBB'nin zam kararı sonrası güncelleme kuyruğuna akın ettiler: Taksi kuyrukları gece boyu devam etti
08:48 Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü! Gonca Vuslateri, kendisiyle dalga geçen Cem Yılmaz'ı affetti
08:42 Emeklilere bayram müjdesi: Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkabilir
08:35 Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, "Beni öldürüyorlardı kendimi korudum" dedi
08:28 Zelenski Türkleri kılıçtan geçiren örgütü övdü, ayakta alkışlandı
08:24 Yeni araştırma: Geçinmek için öğünlerini azaltanların oranı yüzde 50, "kalın giyinip evi ısıtmıyorum" diyenler yüzde 54
08:04 9 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak: Sıcaklıklar yükseliyor, 3 bölgede sağanak beklentisi
07:58 Rıza Kocaoğlu'nun yeni sevgilisi de bir oyuncu: Cihangir'de görüntülendiler
07:55 İzmir'de dernek görünümlü 'Kolpaçino' kumarhanesine polis baskını! Defalarca mühürlenmişti
07:53 Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 09:28:19. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te 'Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan' sergisini açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement