Fatma Betül Sayan Kaya cezaevinde baygınlık geçirdi, tedavi sonrası taburcu edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde saat 13.00 sıralarında rahatsızlanan Fatma Betül Sayan Kaya, baygınlık geçirmesi üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tetkik ve tedavisi tamamlanan Kaya, taburcu edildi.
Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanması üzere hastaneye götürüldü. Tedavisi gerçekleştirilen Kaya'nın taburcu edildiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde saat 13.00 sıralarında rahatsızlandı. Baygınlık geçirdiği öğrenilen Kaya, bunun üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede çeşitli tetkikler yapılan Kaya'nın tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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