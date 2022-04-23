Fatsa Belediyesi'nden 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
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Fatsa Belediyesi'nden 23 Nisan kutlaması

23.04.2022 18:57
Fatsa Belediyesi'nden 23 Nisan kutlaması

Ordu Fatsa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.

Ordu Fatsa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.

Meydanda gün boyunca süren müzikli dans gösterisi, Hacivat-Karagöz, Aşuk, Maşuk, sihirbaz, animasyon ve akrobasi gösterileri, jonglör, tahta bacak, ateşbaz, konser, birbirinden farklı birçok sürpriz etkinlik ile çocuklar, 23 Nisan coşkusunu ve heyecanını doyasıya yaşadı. 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin son bölümünde Fatsa'nın yerel sanatçısı Sercan Aytepe sahneye çıktı. Vosvos tutkunları da konvoy yaptı.

Fatsa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılan 3.Geleneksel Ödüllü Resim Yarışması'nda ilkokul kategorisinde Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu'ndan Elif Ecrin Çalışkancı birinci, Dumlupınar İlkokulu'ndan Ravza Tanrıseven ikinci, özel bir kolejden Elif Eda Çoban üçüncü; ortaokul kategorisinde Büyükata Ortaokulu'ndan Elif Sena Elbir birinci, Büyükata Ortaokulu'ndan Alara Ecrin Küçük ikinci ve O.B.B. İmam Hatip Ortaokulu'ndan Elif Naz Depe üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar verdi. Birincilere laptop, ikincilere tablet, üçüncülere ise akıllı saat hediye edildi.

"Coşkuyla bayram kutlamayı çok özlemişiz"

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar yaptığı konuşmada, "Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Yaklaşık 2 yıldır korona virüs nedeniyle bu kutlamalara ara vermiştik. Siz evlerdeyken biz gerek dijital ortamda gerekse konvoyla 23 Nisan etkinliklerini biraz buruk da olsa kutlamıştık. Bugün bu kalabalıktan anlaşılıyor ki bayram kutlamayı çok özlemişiz. Çok şükür bu coşkulu kalabalıktan mutluluklarından, gülümsemelerinden anlaşılıyor ki çocuklarımız çok eğlenceli zaman geçirmişlerdir. Ramazan boyunca Kültür ve Sanat Merkezimizde birçok etkinliğimiz oldu. Kültür Merkezimizde yapılan etkinliklerde hem çocuklarımıza yönelik hem de yetişkinlere yönelik etkinliklerimizde bir araya geliyorduk. Ben böylesine güzel bir etkinliğe katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - ORDU

Fatsa Belediyesi'nden 23 Nisan kutlaması
Fatsa Belediyesi'nden 23 Nisan kutlaması
Fatsa Belediyesi'nden 23 Nisan kutlaması
Fatsa Belediyesi'nden 23 Nisan kutlaması

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Kaynak: İHA

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