Fatsa'da 'çizgi izleyen robot' yarışması düzenlendi - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 'İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100'üncü Yılında Akif'in İzinde' projesi kapsamında çizgi izleyen robot yarışması gerçekleştirildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve ilçedeki okulların katılım sağladığı yarışma, Ahmet Sırımsı Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda gerçekleşti. Yarışmada, okullar tarafından hazırlanan robotlar hünerlerini sergilerken, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya projeleri inceledi.

Programda konuşan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, gençlerin ve projelerinin her zaman destekçisi olacaklarını belirtti. Başkan Kibar, "İleride büyük teknolojik gelişmelere imza atacağına inandığımız gençlerimizi tebrik ediyor, yürekleri çelikleştiren İstiklal Marşı'nı yazmak suretiyle, İstiklal Harbi'nin manevi cephesinde mücadele eden kahramanlardan biri olarak toplumsal hafızamızda yeri unutulmayan Mehmet Akif Ersoy ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise yaptığı konuşmada, "Mehmet Akif'in izinde olan gençliğimizin geleceğe uzanan çizgide yapabileceklerinin bir göstergesidir. Bir milleti gelecekte de var edecek ve söz sahibi yapacak en büyük sermaye, milli ve manevi değerler ile yetiştirilmiş, iyi donanımlı, geleceğe hazır, bir nesil ile mümkündür. Bunun tek yolu ise iyi bir eğitimdir. Bu amaçla yola çıkarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, onların gelecekte iyi bir meslek sahibi olasını sağlamak dünya ile rekabet etmelerini sağlamak için, 2018 yılında başlattığımız 'Fatsa Kodluyor' projesi ile şimdiye kadar 15'ten fazla robotik kodlama ve yapay zeka atölyeleri kuruldu. Bu atölyelerde bin 200'den fazla öğrencimiz eğitim aldı ve almaya devam ediyor. Aynı zamanda bu alanda gelişmeleri takip eden proje ekibimizin eğitimlerine devam ediliyor" şeklinde konuştu.

Yarışma programında katılan okullara protokol tarafından katılımcı belgeleri takdim edildi. Yarışmada, jüri tarafından gerçekleşen oylar sonucu Fatsa Bilim Sanat Merkezi öğrencileri birinci oldu. - ORDU