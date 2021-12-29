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Fatsa'da çöp konteynerleri temizleniyor - Son Dakika

Fatsa'da çöp konteynerleri temizleniyor

29.12.2021 17:33
Fatsa'da çöp konteynerleri temizleniyor

Ordu'nun Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan yeraltı ve yerüstü konteynerlerini bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, haşere oluşumu ve istenmeyen kokuların oluşmaması için düzenli olarak temizliyor.

Ordu'nun Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan yeraltı ve yerüstü konteynerlerini bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, haşere oluşumu ve istenmeyen kokuların oluşmaması için düzenli olarak temizliyor.

Konteynerlerin temizliği çok amaçlı çöp toplama aracı ile yapılıyor. Konteynerler, çöpten kaynaklı oluşan koku, sineklenme, bakteri oluşumu gibi problemlerin önüne geçmek için yaz ve kış aylarında düzenli olarak, yıkamaya uygun deterjanlı ve köpüklü suyla dezenfekte ediliyor. Basınçlı su ile konteynerlerin iç, dış yüzeyleri ve çevresi temizlik personeli tarafından yıkanıyor.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, ekiplerin yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerini dezenfekte ettikten sonra koku giderici sıkarak etrafa kötü koku yayılmasının önüne geçtiklerini ifade etti. Yuva, "Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak konteynerlerin kullanım ömrünü artırmak için, konteynerlerin iç tabanında biriken katran, cüruf ve atıktan türetilmiş yakıt malzemeleri çok amaçlı otomatik yıkama araçlarımızla 15 günlük periyotlar halinde düzenli olarak yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Temiz bir çevre için mücadele ediyoruz. Fatsalıların sağlığı için temizlik alanında çevre mühendislerimiz ve saha personellerimiz kontrolünde çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - ORDU

Fatsa'da çöp konteynerleri temizleniyor
Fatsa'da çöp konteynerleri temizleniyor

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Fatsa Belediyesi, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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