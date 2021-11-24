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Fatsa'da Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Fatsa'da Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2021 15:29
Fatsa'da Öğretmenler Günü kutlandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle kutlama programı yapıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle kutlama programı yapıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi ve Sakarya Ortaokulu tarafından Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şahin Özdemir, resmi kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya yaptı.

Müdür Atinkaya konuşmasında, "İlim ve bilgi de üstünlüğü kaybeden bir milletin kendini geliştirmesi ve refah seviyesini yükseltmesi imkansızdır. Gençlerimizi her açıdan iyileştirilmeleri tarihlerini bir öğrenmeleri medeniyet değerlerini özümsemeleri sorumluluk sahibi olmaları milletimizin istikbali açısından büyük önem taşımaktadır. 'Güçlü toplum, güçlü Türkiye' hedeflerimize bizleri taşıyacak olan gücümüz, tarihini bilen, dinamik açık fikirli üretken bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerdir. İşte kutsal olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra eden sevgi ve fedakarlık timsali öğretmenlerimiz çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir" dedi.

"Öğretmen, insan mimarı, insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkardır"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, "Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler başrol konumundadırlar. Yeni nesillerin niteliği de hiç kuşkusuz onu yetiştiren öğretmenlerin niteliği ile özdeş olacaktır. Zaten 'ektiğini en geç biçen çiftçi öğretmendir' özdeyişi de bu gerçeği oldukça güzel bir biçimde ortaya koymaktadır. Kısaca öğretmen, insan mimarı, insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkardır" diye konuştu.

"Öğretmenlerimiz eğitim-öğretim sistemimizin temel yapı taşlarıdır"

İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da yaptığı konuşmada, "Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde ilim irfan ve bilgi hazinelerini cömertçe paylaşıp zengin kültür düzeyine sahip nesillerin oluşması için özveri ile çalışan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenlerimiz ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak gibi yüksel ideallere sahip geçmişini bilerek geleceğe güvenle bakan ve ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz nesiller yetiştiren kutsal bir mesleğin fedakar mensuplarıdır" şeklinde konuştu.

Programda emekliye ayrılan öğretmenler adına konuşmayı Fatma Güneytepe, mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Fatsa Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Yıldırım yaptı.

Belgeler verildi

Yapılan konuşmaların ardından, bu yıl emekli olan öğretmenlere Ordu Valiliği tarafından düzenlenen hizmet onur belgelerini Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya takdim etti.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine dair şiirler okundu, öğretmenler tarafından türküler söylendi. Programın son bölümünde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen resim şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol mensupları tarafından verildi. - ORDU

Fatsa'da Öğretmenler Günü kutlandı
Fatsa'da Öğretmenler Günü kutlandı
Fatsa'da Öğretmenler Günü kutlandı
Fatsa'da Öğretmenler Günü kutlandı
Fatsa'da Öğretmenler Günü kutlandı
Fatsa'da Öğretmenler Günü kutlandı
Fatsa'da Öğretmenler Günü kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fatsa'da Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika


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