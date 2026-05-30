Feci Kaza: Öğretmen ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti

30.05.2026 17:28
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu öğretmen Aysel Coşkun ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

(ADIYAMAN) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Aysel Coşkun ile üç çocuğu, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Aysel Coşkun (39), çocukları Muhammed Burak Coşkun (14), Emir Mirza Coşkun ve Deniz Aren Coşkun için Adıyaman Yeni Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından anne ve üç çocuğunun cenazeleri dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kaza, Gölbaşı-Pazarcık karayolu Çelik köyü mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Serkan S. (27) yönetimindeki 01 AID 574 plakalı otomobil ile Dr. Veysel Coşkun'un kullandığı 55 AV 926 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Aysel Coşkun, Muhammed Burak Coşkun, Emir Mirza Coşkun, Deniz Aren Coşkun ve Buse K. yaralanmıştı.. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Aysel Coşkun ile çocukları Muhammed Burak Coşkun ve Deniz Aren Coşkun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetmişti. Tedavi altına alınan Emir Mirza Coşkun da daha sonra hastanede yaşamını yitirmiştir.

TEDAVİLER SÜRÜYOR

Kazada yaralanan sürücü Dr. Veysel Coşkun'un Pazarcık Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının da takip edildiği bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA

