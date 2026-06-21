Fedakar Baba Sercan için Mücadele Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fedakar Baba Sercan için Mücadele Veriyor

Fedakar Baba Sercan için Mücadele Veriyor
21.06.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayhan Kuru, serebral palsi hastası oğlu Sercan için zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Ayhan Kuru, serebral palsi hastası 26 yaşındaki oğlu Sercan Kuru için verdiği yaşam mücadelesiyle Babalar Günü'nde fedakarlığın en somut örneğini sergiliyor. "Her baba evladı için yaşar" sözünü adeta hayatıyla ispatlayan Kuru, oğlunun bakımı için sabit bir işte çalışamadığı için geçimini apartmanlarda merdiven temizleyerek sağlıyor.

Doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası olan oğlunun yemesinden içmesine, kişisel bakımından banyosuna kadar her anında yanında olan fedakar baba, kendi hayatını tamamen evladına adadı. Oğlunun sürekli bakıma muhtaç olan özel durumu nedeniyle tam zamanlı bir işte çalışma imkanı bulamayan Ayhan Kuru, evladının masraflarını ve evinin geçimini karşılayabilmek adına bulabildiği gündelik işlere gidiyor.

Verdiği zorlu hayat mücadelesini ve evladına olan eşsiz bağlılığını anlatan Ayhan Kuru, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"50 yaşındayım. Doğuştan serebral palsi hastası 26 yaşında oğlum Sercan'la birlikte yaşamaktayım. Oğlum Sercan özel gereksinimli, özel eğitim çocuğudur. Çocuğumun bütün ihtiyaçlarını; yemesini, içmesini, banyosunu ben yapmaktayım. Çocuğumun rahatsızlığından dolayı sabit bir işte çalışamamaktayım. O yüzden işlerimizi gündelik işlerde, apartmanlarda merdiven temizliği olarak yapmaktayız. Bugün Babalar Günü, tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum."

Evladının hayatını kolaylaştırmak uğruna her türlü zorluğa göğüs geren Ayhan Kuru'nun bu mücadelesi, Babalar Günü'nde karşılıksız sevginin ve evladına adanmış bir ömrün en dokunaklı tablosu olarak hafızalara kazındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Babalar Günü, Zonguldak, 3. Sayfa, Çaycuma, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fedakar Baba Sercan için Mücadele Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi Sürücü hayatını kaybetti Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Sürücü hayatını kaybetti
Cenaze yolunda feci kaza 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası’na veda ettik Binlerce taraftar Montella’yı istifaya çağırıyor Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası’nın en kötüsü oldu Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu
Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı Maç sonu yürek burkan görüntü Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı! Maç sonu yürek burkan görüntü

16:32
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz
16:24
Bizim Çocuklar’a bir şok daha
Bizim Çocuklar'a bir şok daha
16:17
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
15:59
sviçre’deki barış görüşmelerinde ilk açıklama ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik
sviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik
15:28
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
15:26
Fenerbahçe’yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 17:07:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Fedakar Baba Sercan için Mücadele Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.