Fener Anadolu Lisesi'nden Coşkulu Bayram Yürüyüşü
Fener Anadolu Lisesi'nden Coşkulu Bayram Yürüyüşü

18.05.2026 14:28
Zonguldak'ta Fener Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, bayram coşkusuyla yürüyüş yaptı.

Zonguldak Merkez Fener Anadolu Lisesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Okul Müdürü liderliğinde yaklaşık 550 öğrenci ve 50 öğretmeni katılımıyla bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüş fener semtinde adeta bayram havası estirdi.

Fener Anadolu Lisesi bando takımının eşliğinde, tüm katılımcıların tek bir yürekten söylediği İstiklal Marşı ile başladı. Milli marşın okunmasının ardından bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen kortej, Fener çevresinde büyük bir ilgiyle karşılandı.

Okul Müdürü başta olmak üzere, 50 öğretmen ve 550'ye yakın öğrencinin tek tip disiplin ve büyük bir gururla katıldığı yürüyüşte, bando takımının performansı göz doldurdu. Çevredeki vatandaşlar ve esnaflar, evlerinin pencerelerinden ve sokaklardan alkışlarla gençlerin bayram coşkusuna ortak oldu.

Yürüyüş boyunca Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bando ritimlerine eşlik eden Fener Anadolu Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs ruhunu Zonguldak sokaklarına taşıyarak izleyenlere duygusal ve gurur dolu anlar yaşattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam

