Ferdi Tayfur'dan Sağlık Durumu Açıklaması - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'dan Sağlık Durumu Açıklaması

Ferdi Tayfur\'dan Sağlık Durumu Açıklaması

Antalya'da tedavi gören Ferdi Tayfur, 'Ben çok iyiyim' dedi ve teşekkür etti.

19.12.2024 17:49
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Antalya'da tedavisi süren ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, "Ben çok iyiyim" dedi.

Muğla'daki özel bir hastaneden ambulans uçakla Medical Park Antalya Hastanesi'ne sevk edilen ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisi devam ediyor. Transplantasyon, Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz'un gözetiminde tedavisi süren Tayfur, muayenesi sırasında son durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Yavuz'un "Nasılsınız?" sorusunu yanıtlayan Tayfur, "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ferdi Tayfur'dan Sağlık Durumu Açıklaması - Son Dakika

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