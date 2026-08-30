Feribot Kazasında Fenalaşan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından torunundan haber almak için Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gelen 75 yaşındaki kadın, tansiyonunun yükselmesi sonucu fenalaştı.

Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından kazazedelerin yakınlarının Taşucu Limanı'ndaki endişeli bekleyişi sürüyor. Yakınlarından gelecek iyi haberi umutla bekleyen aileler, yetkililerden gelecek açıklamaları ve arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor. Taşucu Limanı'na gelen 75 yaşındaki Fatma Ateş de gemide yolcu olarak bulunan torunundan haber almak için beklediği sırada tansiyonunun yükselmesi sonucu fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa alınan Ateş, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazadan kurtarılan yolcuların Taşucu Limanı'na getirilme ihtimaline karşı AFAD ve sağlık ekipleri başta olmak üzere ilgili kurumların limanda teyakkuza geçirildiği, muhtemel kazazede sevkiyatına yönelik hazırlıkların sürdüğü bildirildi.