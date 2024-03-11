Fethiye\'de Bilim ve Sanat Merkezi İzcileri Doğa Yürüyüşü Düzenledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi Yavrukurt Kümesi İzcileri, doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.
Etkinlik kapsamında izciler, Kayaköy Likya Yolu'ndan başlayarak Kayaköy'e kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında izciler, doğanın güzelliklerini keşfetti, tarihi ve kültürel değerleri öğrendi, çevre bilinci ve doğa sevgisi kazandı. Yürüyüşün ardından izciler, Kayaköy'de kahvaltı yaptı. Etkinliğin sonunda konuşan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, izciliğin önemine değinerek izcileri tebrik etti. Kaymakam Ertaş, "İzcilik, gençlerimizin kişisel gelişimine, liderlik becerilerine, takım ruhuna, vatan sevgisine ve milli değerlere katkı sağlayan bir faaliyettir. Sizler, ülkemizin geleceğine yön verecek olan nesilsiniz. Bu nedenle sizlere güveniyor ve başarılar diliyoruz" dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya yaptığı açıklamada izcilerin yaptığı doğa yürüyüşünü takdir ederek, "Doğa yürüyüşü, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için faydalı bir aktivitedir. Sizler, hem bedenen hem de ruhen sağlıklı bireyler olmanızı sağlayacak bir etkinlik gerçekleştirdiniz. Ayrıca, doğayı korumak ve yaşatmak için de sorumluluk aldınız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Etkinliğe katılan izciler ve veliler de doğa yürüyüşünden memnun kaldıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.
Etkinliğe, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ve eşi, Şube Müdürleri Gönül Ertaş ve Ekrem Gürhan, BİLSEM Müdürü Hasibe Polat Dayıoğlu, İzci Lideri ve Sınıf Öğretmeni Üzeyir Çetin, izciler ve veliler katıldı. - MUĞLA
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