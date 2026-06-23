Haber: Cihan KAYA
(MUĞLA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca deniz çayırlarını korumak ve ekosistem dengesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Mapa Şamandıra Projesi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 koyda uygulanacak.
Fethiye ilçesindeki koylarda Mapa Şamandıra Projesi uygulanacak. Fethiye'deki Göcek mahallesinde İnceburun, Osmanağa, Günlük-Atbükü, Boynuzbükü, Kille-Büyükova, Bedri Rahmi, Sıralı Bük, Sarsala, Hamam, Binlik, Martı, Merdivenli, Göbün, Domuz Adası, Tersane Adası, Zeytin Adası, Yassıca Ada, Göcek Adası, Göcek Doğu ve Göcek Merkez'i Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca deniz çayırlarını korumak ve ekosistem dengesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamına alındı.
Son Dakika › Yerel › Fethiye'de Deniz Çayırlarını Koruma Projesi - Son Dakika
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