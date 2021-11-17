Üye Girişi
Fethiye'de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak - Son Dakika

Fethiye'de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak

17.11.2021 14:32
Fethiye'de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye'de bulunan Atık Su Arıtma tesisinin kapasitesini 2 katına çıkaracak projenin yüzde 32'sini tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye'de bulunan Atık Su Arıtma tesisinin kapasitesini 2 katına çıkaracak projenin yüzde 32'sini tamamladı. 75 milyon 980 bin TL'ye mal olacak tesis, Fethiye'nin en az 20 yıllık arıtma ihtiyacını karşılayacak.

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye'de, Muğla Büyükşehir Belediyesi alt yapı ve çevre yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Fethiye'de işletilmekte olan 25 bin m3/gün kapasiteli Atık su Arıtma Tesisini 50 bin m3/gün kapasiteye çıkaracak projeye devam ediyor. 125 bin nüfus kapasitesine sahip olan tesis tamamlandığında 250 bin kişilik nüfusa hizmet verecek. Ayrıca proje ihtiyaç olması durumunda 2040 yılından sonra daha da büyütülebilecek teknik altyapıya sahip.

Çalışmaların yüzde 32'si tamamlandı

Tesisteki kapasite artışı ile Fethiye'nin en az 20 yıllık arıtma ihtiyacı karşılanmış olacak. 75 milyon 980 bin TL'ye mal olacak tesisin inşaat işlerinin yüzde 75'i tamamlanırken projenin genel tamamlanma oranı yüzde 32'ye ulaştı. Tesisin tamamlanmasının ardından yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı da bu tesise bağlanacak. Mevcut tesisteki Elektro - Mekanik Sistemlerinde yenileme ve iyileştirme işlemleri ile de Fethiye AAT'nin çıkış suyu kalitesini arttırılacak ve yeşil alanlarda kullanılır kaliteye çıkarılarak Fethiye modern bir arıtma tesisine sahip olacak.

Kanalizasyon projesinin yüzde 71'i tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Fethiye İlçesi Hisarönü-Ovacık Mahallesinde 62 Milyon TL yatırımla yapımına başlanan 121 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında bölgede 97 kilometre kanalizasyon, 2 bin 28 adet muayene bacası, bin 693 adet parsel bacası yapımı tamamlandı. Çalışmaların ardından bozulan yollarda da 69 bin metrekare tamirat yapıldı.

Başkan Gürün; "Fethiye'nin sorunlarını ilmek ilmek çözüyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün il genelinde birçok noktada eksiklerin giderilmesi vatandaşların ilerleyen yıllarda daha konforlu bir yaşam sürmeleri için yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Gürün, tüm ilçelerde olduğu gibi Fethiye'de de sorunların tespitini yaptıklarını ve bunları ilmek ilmek çözdüklerini söyledi. Gürün, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, en önemli yatırımlarımız çevreye ve insana olan yatırımlar oldu. Biz hem vatandaşımızın konforu hem de içinde bulunduğumuz eşsiz güzelliklerin korunması açısından yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda son olarak Fethiye ilçemizde önemli projeleri tamamlama noktasında ilerliyoruz. Hisarönü-Ovacık Mahallesinde 121 kilometrelik kanalizasyon hattının 97 kilometresi tamamladık. Daha önce Ölüdeniz Mahallemizde yapmış olduğumuz arıtma tesisi ile bu bölgenin de arıtma problemini ortadan kaldırmıştık. Şimdi de nüfus projeksiyonunu göz önünde bulundurarak projelendirdiğimiz Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artış projesiyle tesisi 2 kat büyütüp en az 20 yıllık atıksu sorununu ortadan kaldıracağız" dedi. - MUĞLA

Fethiye'de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak
Fethiye'de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak
Fethiye'de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak
Fethiye'de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Fethiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fethiye'de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Usta şair ve yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor 15:21 Usta şair ve yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak 15:15 Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak
Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı 15:09 Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi 14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi
Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi 14:17 Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek 13:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek

Son Dakika Haberleri
15:32 Arda Turan'dan ince gönderme
15:30 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı
15:27 Decathlon'dan ırkçı mülteci kararı
15:21 Usta şair ve yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
15:14 Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak
15:09 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır
15:00 MEB: 24 Kasım'da maddi değeri olan hediyeler kabul etmeyin
14:56 Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor
14:40 Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam
14:37 Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi
Arda Turan'dan ince gönderme Arda Turan'dan ince gönderme         
15:33
Decathlon'dan ırkçı mülteci kararı Decathlon'dan ırkçı mülteci kararı         
15:28
Devrim arabalarının mühendisinin fabrikası TOGG'a parça üretmek istiyor Devrim arabalarının mühendisinin fabrikası TOGG'a parça üretmek istiyor         
15:19
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır         
15:10
Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı         
14:35
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider         
13:47
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 15:45:08. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement