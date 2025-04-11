Fethiye'de Geleneksel Dastar ve Kuzugöbeği Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Fethiye'de Geleneksel Dastar ve Kuzugöbeği Festivali Başladı

MUĞLA - Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi, 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde, hem yöresel ürünler hem de doğadan toplanan kuzugöbeği mantarları ilgi odağı oldu. Festival, gastronomi, el sanatları ve kültürel mirası bir araya getirerek binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, Yeşilüzümlü Mahallesi'nde coşkuyla başladı. Geleneksel dokumalar, lezzetli yöresel yemekler, doğadan toplanan kuzugöbeği mantarları ve kültürel etkinliklerin bir araya geldiği festival, ilk günden yoğun ilgi gördü.

Festival alanında kadınlar tarafından dokunan geleneksel "dastar bezi", el emeği göz nuru ürünler, yöresel yiyecekler ve kuzugöbeği mantarları satışa sunulurken, katılımcılara kuzugöbeği çorbası da ikram edildi. Bölge halkı tarafından ormandan toplanan kuzugöbeği mantarları, kilosu 2 bin 500 ila 4 bin TL arasında değişen fiyatlarla tezgahlardaki yerini aldı.

Festivalin açılışında yöresel halk oyunları ekipleri sahne alırken, Etiyopya Akrobasi Grubu'nun gösterisi ve delbek sanatçılarının davul zurna eşliğindeki performansı büyük ilgi gördü.

Açılış töreninde konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivale gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yeşilüzümlü Mahalle Muhtarı Cengiz Çatal ise yaptığı açıklamada, "Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bölgemizin tanıtımı ve gelişmesi için bu festival çok önemli. Biz de elimizden geleni yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz," dedi.

Festival, 13 Nisan'a kadar sürecek ve hafta sonu boyunca on binlerce ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.