Fethiye\'de Geleneksel Keşkek Günü Etkinliği Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

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Fethiye Karaçulha Gönüllüler Derneği tarafından bu yıl 9.'su düzenlenen Geleneksel Keşkek Günü etkinliğine yoğun katılım olurken, etkinlikte katılımcılara keşkek ikram edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Keşkek Günü Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Fethiye Karaçulha Gönüllüler Derneği tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen geleneksel keşkek gününde, vatandaşlara keşkek ikram edilirken, etkinliğe Fethiye ve Nif Yörük Derneği Başkanları Ramazan Kıvrak ve Medet Topçu ise 30 kişilik motor grubu ile dahil oldu. Katılımcılara keşkek ikramında bulunulan program, güneşli ve güzel bir havada adeta piknik ortamında geçti. Karaçulha Gönüllüler Derneği Başkanı Halil Hancı katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Karaçulha Gönüllüler Derneği Başkanı Halil Hancı, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, "2014 yılında kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatma adına derneğimizi kurduk. Elimizden geldiğince bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Kayıkseki mesire alanında 9. Geleneksel Keşkek Günü için bir araya geldik. Organizasyonlarımız öncesinde yönetim kurulu olarak görev dağılımı yapıyoruz. Halkımıza güzel bir etkinlik sunabilmek için işbirliği yaptık. Katılım sağlayan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Karaçulha Gönüllüler Derneği olarak yine geleneksel hale getirdiğimiz Yayla Karaçulha Şenlikleri'nin 10'cusunu, 13-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Bu şölenimize de tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Kayıkseki mesire alanında düzenlenen Geleneksel Keşkek Günü, şenliğine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatif Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Muhammet Kökten, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri, yörük dernekleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA