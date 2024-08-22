Fethiye'de Geri Dönüşüm El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Fethiye'de Geri Dönüşüm El Sanatları Sergisi Açıldı

Fethiye\'de Geri Dönüşüm El Sanatları Sergisi Açıldı

Fethiye'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nin ortak projesi olan geri dönüşüm el sanatları sergisi açıldı. Sergide, denetimli serbestlikten yararlanan bireylerin atık malzemelerden ürettiği eserler sergilendi.

22.08.2024 21:13  Güncelleme: 21:15
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Fethiye'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nin ortak projesi olan geri dönüşüm el sanatları sergisi açıldı.

Fethiye'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen geri dönüşüm el sanatları sergisi, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde açıldı. Sergide, denetimli serbestlikten yararlanan bireylerin "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemelerden ürettiği eserler sergilendi. Sergide yer alan eserlerin büyük bir kısmı, yıpranmış kot pantolonlar, atık cam şişeler ve eski yünler gibi malzemelerden yapılmış, sanatsal nitelikte el yapımı ürünlerden oluştu. Serginin açılış törenine Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Fethiye Adalet Komisyonu Başkanı Oğuz Erdem Özer, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Fethiye İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal ve Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger, projenin amacının denetimli serbestlik kararı bulunan kişilerin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Akdülger, bu tür projelerin, bireylerin hem topluma kazandırılmasına hem de geri dönüşüm bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağladığını ifade etti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, açılışta yaptığı konuşmada, "Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde infazı devam eden yükümlülerin geri dönüşüm malzemelerinden ürettiği 'Özgürleşen Eller' el ürünleri sergisi, toplumsal farkındalık oluşturma bilincini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu sergi, yükümlülerin hem suçlarının anlam ve önemini idrak etmelerine hem de toplumla bütünleşmelerine katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak, Fethiye'de açılan bu sergi, hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamakta hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmektedir. Bu tür projeler, hem bireylere hem de topluma olumlu etkiler bırakırken geleceğe dair umudumuzu arttırmaktadır" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Geri Dönüşüm El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika

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