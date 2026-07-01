Kabotaj Bayramı’nın 100. Yıl Dönümü Fethiye’de Kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle Beşkaza Meydanı'nda tören düzenlendi.

Programda ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin devamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Fethiye Liman Başkan Vekili Gökhan Gögen yaptı. Gögen, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun denizcilik tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün Cumhuriyetimizin denizlerdeki egemenliğinin ve ekonomik bağımsızlığının en güçlü simgelerinden biri olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını hep birlikte kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan tam bir asır önce, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, genç Cumhuriyetimizin denizlerde kendi iradesini ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktası olmuştur"

Cumhuriyetin kendilerine bıraktığı büyük mirası koruyarak gelecek kuşaklara daha güçlü şekilde aktarmanın sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Gögen, "Bugün bizlere düşen görev, Cumhuriyetimizin bizlere emanet ettiği bu büyük mirası aynı kararlılıkla korumak ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmaktır" dedi.

Denizlerin yalnızca ulaşım yolları olmadığını ifade eden Gögen, denizlerin ticaret, turizm, balıkçılık, çevre, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Birinci yüzyılını geride bırakan Kabotaj Kanunu'nun sadece geçmişin önemli bir mirası olmadığını vurgulayan Gögen, ikinci yüzyılda da Türkiye'nin denizcilik politikalarına yön veren, milli egemenlik ve bağımsızlığın güçlü bir teminatı olmaya devam edeceğini ifade etti.

Törene Fethiye Belediye Başkan Vekili Veli Uysal, Fethiye Liman Başkan Vekili Gökhan Gögen, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı İlkay Tugay, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı'nın denizcilik kooperatiflerinin başkanları ve temsilcileri katıldı. - MUĞLA