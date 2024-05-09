Fethiye\'nin Göcek Mahallesi\'nde Şalvar Giyen Kadınlar Etkinliği

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Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bu yıl ikincisi yapılan "Şalvar Giyen Kadınlar" etkinliğine kadınların yoğun ilgisi oldu.

Geçmiş dönemlerde giyilen yöresel kıyafet şalvarı unutturmamak için düzenlenen etkinlikte, sanatçılar Ali Tunç ve Adem Kazan'nın söylediği hareketli şarkılar eşliğinde kadınlar doyasıya eğlendi. Şalvarları ile birçok farklı oyun oynayan kadınlar, doyasıya eğlendi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Etkinliği düzenleyen Göcek Mahallesi sakinlerinden Ümüssün Demir, "Göcek'te şalvar giyen kadınlarla birlikte eğlence düzenledik. Bu yıl ikincisini yapıyoruz. Kadınlarımız da ilgi gösterdi. Geçmiş dönemlerde atalarımızın giydiği şalvarı yaşatıyoruz. Kadınlarımız hem eğleniyor, hem de şalvarı tanıtıyor" dedi. - MUĞLA