Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde Şalvar Giyen Kadınlar Etkinliği - Son Dakika
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Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde Şalvar Giyen Kadınlar Etkinliği

Fethiye\'nin Göcek Mahallesi\'nde Şalvar Giyen Kadınlar Etkinliği

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde düzenlenen ikinci Şalvar Giyen Kadınlar etkinliğine kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Sanatçıların söylediği hareketli şarkılar eşliğinde kadınlar şalvarlarıyla oyunlar oynayarak eğlendi. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Etkinliği düzenleyen Ümüssün Demir, atalarımızın giydiği şalvarı yaşatmayı ve tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

09.05.2024 12:01
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Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bu yıl ikincisi yapılan "Şalvar Giyen Kadınlar" etkinliğine kadınların yoğun ilgisi oldu.

Geçmiş dönemlerde giyilen yöresel kıyafet şalvarı unutturmamak için düzenlenen etkinlikte, sanatçılar Ali Tunç ve Adem Kazan'nın söylediği hareketli şarkılar eşliğinde kadınlar doyasıya eğlendi. Şalvarları ile birçok farklı oyun oynayan kadınlar, doyasıya eğlendi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Etkinliği düzenleyen Göcek Mahallesi sakinlerinden Ümüssün Demir, "Göcek'te şalvar giyen kadınlarla birlikte eğlence düzenledik. Bu yıl ikincisini yapıyoruz. Kadınlarımız da ilgi gösterdi. Geçmiş dönemlerde atalarımızın giydiği şalvarı yaşatıyoruz. Kadınlarımız hem eğleniyor, hem de şalvarı tanıtıyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde Şalvar Giyen Kadınlar Etkinliği - Son Dakika

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