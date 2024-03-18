Fethiye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümünde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG-911 botu vatandaşların ziyaretine açıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümünde Fethiye'de, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG-911 botu, 09.00-18.00 saatleri arasında Fethiye Sahil Güvenlik İskelesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşların botu ziyaret ettiği öğrenildi. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Fethiye'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel bot ziyarete açıldı - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.