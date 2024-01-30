Fethiye\'de Vatandaşlar Hastalıklardan Korunmak İçin Aktarlara Yöneldi

Fethiye'de her geçen gün soğuyan havaların ardından vatandaşlar hasta olmamak için soluğu aktarlarda almaya başladı. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların korunmak isteyen vatandaşların tercihi bitki çayları oldu.

Kış Fethiye'de kendisini iyice hissettirmeye başlarken, vatandaşlar hasta olmamak için çareyi aktarlarda buldu. Gribe ve soğuk algınlığına karşı şifalı bitkilerde çare arayan vatandaşlara, aktarlarda genellikle 12-20 arasında doğal bitkinin karışımı olan kış çayı tavsiye ediliyor. Fethiye'de aktar işleten Ahmet Ali Topçu, kış aylarında vatandaşların aktarları daha çok tercih ettiğini belirterek, hastalıkların ana sebebinin vücut direncinin düşük olmasından kaynaklandığını ifade etti. Topçu, "Genelde zencefil, zerdeçal, hurma pekmezi, andız ve keçiboynuzu pekmezi, meyankökü şurubuna talep fazla. Aynı zamanda udu hindi tozuna da talep var. Kış çayları, adaçayı, yayla çayı ve kekik ile kekik suyu çok satılıyor" dedi.

"Doktorların tarif ettiği karışımlarını hazırlıyoruz"

Topçu açıklamasının devamında "Talep olarak tarifler var, isteklere göre karışımları hazırlıyoruz. Genelde zencefil, zerdeçal, hurma pekmezi, andız ve keçiboynuzu pekmezi, meyankökü şurubuna talep fazla. Aynı zamanda udu hindi tozuna da talep var. Kış çayları, adaçayı, yayla çayı ve kekik ile kekik suyu çok satılıyor. Bahsettiğim tüm her şey kışın çok rağbette. Fakat yazın da işlerimiz baharat yönünde ilerliyor. Baharat satışımız yazın daha fazla" diye konuştu. - MUĞLA