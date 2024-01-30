 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fethiye'de Vatandaşlar Hastalıklardan Korunmak İçin Aktarlara Yöneldi - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'de Vatandaşlar Hastalıklardan Korunmak İçin Aktarlara Yöneldi

Fethiye'de kış aylarının etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak için aktarlarda bulunan bitki çaylarını tercih etmeye başladı. Aktar işleten Ahmet Ali Topçu, vatandaşların genellikle zencefil, zerdeçal, hurma pekmezi, andız ve keçiboynuzu pekmezi, meyankökü şurubu gibi doğal ürünleri tercih ettiğini belirtti.

Fethiye\'de Vatandaşlar Hastalıklardan Korunmak İçin Aktarlara Yöneldi
30.01.2024 - 15:25,
Abone Ol

Fethiye'de her geçen gün soğuyan havaların ardından vatandaşlar hasta olmamak için soluğu aktarlarda almaya başladı. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların korunmak isteyen vatandaşların tercihi bitki çayları oldu.

Kış Fethiye'de kendisini iyice hissettirmeye başlarken, vatandaşlar hasta olmamak için çareyi aktarlarda buldu. Gribe ve soğuk algınlığına karşı şifalı bitkilerde çare arayan vatandaşlara, aktarlarda genellikle 12-20 arasında doğal bitkinin karışımı olan kış çayı tavsiye ediliyor. Fethiye'de aktar işleten Ahmet Ali Topçu, kış aylarında vatandaşların aktarları daha çok tercih ettiğini belirterek, hastalıkların ana sebebinin vücut direncinin düşük olmasından kaynaklandığını ifade etti. Topçu, "Genelde zencefil, zerdeçal, hurma pekmezi, andız ve keçiboynuzu pekmezi, meyankökü şurubuna talep fazla. Aynı zamanda udu hindi tozuna da talep var. Kış çayları, adaçayı, yayla çayı ve kekik ile kekik suyu çok satılıyor" dedi.

"Doktorların tarif ettiği karışımlarını hazırlıyoruz"

Topçu açıklamasının devamında "Talep olarak tarifler var, isteklere göre karışımları hazırlıyoruz. Genelde zencefil, zerdeçal, hurma pekmezi, andız ve keçiboynuzu pekmezi, meyankökü şurubuna talep fazla. Aynı zamanda udu hindi tozuna da talep var. Kış çayları, adaçayı, yayla çayı ve kekik ile kekik suyu çok satılıyor. Bahsettiğim tüm her şey kışın çok rağbette. Fakat yazın da işlerimiz baharat yönünde ilerliyor. Baharat satışımız yazın daha fazla" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ali Topçu, Fethiye, Hava Durumu, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'de Vatandaşlar Hastalıklardan Korunmak İçin Aktarlara Yöneldi - Son Dakika


16:44
Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü
16:40
Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:35
Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu
16:15
Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu

Son Dakika
16:44 Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü
16:40 Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36 Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:35 Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu
16:15 Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 17:04:14. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de Vatandaşlar Hastalıklardan Korunmak İçin Aktarlara Yöneldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement