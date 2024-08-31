Fethiye'de Zafer Bayramı kutlamaları ve Adamlar konseri - Son Dakika
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Fethiye'de Zafer Bayramı kutlamaları ve Adamlar konseri

Fethiye\'de Zafer Bayramı kutlamaları ve Adamlar konseri

Fethiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayı ve ardından gerçekleşen Adamlar konseri, vatandaşların yoğun katılımıyla geçti. Yüzlerce kişi meşale ve Türk bayraklarıyla Beşkaza Meydanı'na yürüdü. Adamlar grubu, konserde sevilen şarkıları seslendirdi ve gençlerin büyük ilgisini gördü.

31.08.2024 12:59
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Fethiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayı vatandaşların yoğun katılımıyla geçti. Fener alayının ardından Fethiye Beşkaza Meydan'ında Adamlar grubu sahne aldı.

Fethiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişi Özgecan Anıtı'ndan, Beşkaza Meydanı'na ellerinde meşale ve Türk bayrakları ile yürüdü. Fener alayına, bando takımı da eşlik etti. Fener alayının ardından Fethiye Beşkaza Meydan'ında Adamlar grubu sahne aldı. Yoğun katılımla gerçekleşen konsere gençler rağbet gösterdi. Büyük ilginin gösterildiği konserde 'Adamlar' grubu sevilen şarkıları kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi. Konser alanını dolduran gençler ve müzikseverler ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup, müzikseverlerden büyük alkış aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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