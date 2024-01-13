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Fethiye İlçe Müftülüğü Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri Filistin'e Yardım Gönderdi - Son Dakika
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Fethiye İlçe Müftülüğü Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri Filistin'e Yardım Gönderdi

Fethiye İlçe Müftülüğü Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıkları Filistinli Müslümanların ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Öğrenciler, kumbaralarını açarak İlçe Müftüsü'ne teslim ettiler ve teşekkürlerini sundular.

Fethiye İlçe Müftülüğü Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur\'an Kursu Öğrencileri Filistin\'e Yardım Gönderdi
13.01.2024 - 13:42,
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Fethiye İlçe Müftülüğü Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Fethiye Şubesi'ne gelerek kumbaralarını açtı. Açılan kumbaralardan çıkan paralar Filistin'e yardım olarak gönderilecek.

Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistinli Müslümanların ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladılar. Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, öğreticileri nezaretinde İlçe Müftüsü Kamil Oktay'ı ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında kumbaralarını açan minikler kumbaradaki harçlıklarını Filistin'de ki Müslümanların ihtiyaçlarının karşılanması için İlçe Müftüsü Oktay'a teslim ettiler.

Öğrenci ve öğreticilerine teşekkür eden İlçe Müftüsü Oktay, miniklere çeşitli hediyeler verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fethiye İlçe Müftülüğü Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri Filistin'e Yardım Gönderdi - Son Dakika
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