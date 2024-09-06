Fethiye Kalesi'nde Kurtarma Kazıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Fethiye Kalesi'nde Kurtarma Kazıları Devam Ediyor

Fethiye Kalesi\'nde Kurtarma Kazıları Devam Ediyor

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Kalesi'nde devam eden kurtarma kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Ertaş kazı çalışmaları hakkında Prof. Dr. Kadir Pektaş ve Fethiye Müze Müdürü Deniz Ongun'dan bilgiler aldı.

06.09.2024 11:22
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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Kalesi'nde devam eden kurtarma kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Ertaş kazı çalışmaları hakkında Prof. Dr. Kadir Pektaş ve Fethiye Müze Müdürü Deniz Ongun'dan bilgiler aldı.

Fethiye Kalesi'nde yürütülen kurtarma kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, kazı alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla Bilimsel Danışman Prof. Dr. Kadir Pektaş ve Fethiye Müze Müdürü Deniz Ongun ile bir araya geldi. Kazı çalışmalarının önemine vurgu yapan Kaymakam Ertaş, Fethiye Kalesi'nin tarihi ve kültürel değerinin korunması için yapılan bu çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazı sürecinde elde edilen buluntular ve yapılan incelemeler hakkında detaylı bilgiler sunarak, Fethiye Kalesi'nin geçmişine ışık tutacak önemli verilerin elde edildiğini ifade etti.

Fethiye Müze Müdürü Deniz Ongun ise kazı çalışmalarının bölgenin tarihi mirasının gün yüzüne çıkarılması açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı. Çalışmaların, hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük bir ilgiyle takip edildiği bildirildi. Kazı ekibi, Fethiye Kalesi'nin tarihine dair yeni bilgiler edinmeyi hedeflerken, bu süreçte elde edilen buluntuların da müze koleksiyonlarına kazandırılması planlanıyor. Fethiye Kalesi'nde gerçekleştirilen kurtarma kazı çalışmaları, bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına katkı sağlamaya devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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