Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Selanikli Romanlar Derneği\'ni ziyaret etti

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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş Fethiye Selanikli Romanlar Derneği'ni ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında dernek başkanı Alp Acu'dan bilgi aldı.

Fethiye kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ziyaretlerine Fethiye Alevi Kültür Derneği ile başladı. Ziyarette Alevi Kültür Derneği Başkanı Hasan Şimşek, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Fethiye Şube Başkanı Sayın Turgut Sevinç ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile sohber eden Kaymakam Ertaş derneklerin çalışmaları hakkında da bilgiler aldı.

Kaymakam Ertaş daha sonra Fethiye Selanikli Romanlar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Alp Acu ve vatandaşlar ile dernek binasında bir araya gelen Kaymakam Ertaş mahalle ve dernek hakkında bilgiler aldı. Mahallenin sorunlarını da dinleyen kaymakam Ertaş sorunların çözümü için imkanlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. - AYDIN