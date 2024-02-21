Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Selanikli Romanlar Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Selanikli Romanlar Derneği'ni ziyaret etti

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Selanikli Romanlar Derneği\'ni ziyaret etti

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Selanikli Romanlar Derneği'ni ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ertaş, dernek başkanı Alp Acu ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sorunlarını dinledi ve çözüm için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

21.02.2024 11:33  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş Fethiye Selanikli Romanlar Derneği'ni ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında dernek başkanı Alp Acu'dan bilgi aldı.

Fethiye kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ziyaretlerine Fethiye Alevi Kültür Derneği ile başladı. Ziyarette Alevi Kültür Derneği Başkanı Hasan Şimşek, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Fethiye Şube Başkanı Sayın Turgut Sevinç ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile sohber eden Kaymakam Ertaş derneklerin çalışmaları hakkında da bilgiler aldı.

Kaymakam Ertaş daha sonra Fethiye Selanikli Romanlar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Alp Acu ve vatandaşlar ile dernek binasında bir araya gelen Kaymakam Ertaş mahalle ve dernek hakkında bilgiler aldı. Mahallenin sorunlarını da dinleyen kaymakam Ertaş sorunların çözümü için imkanlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye, Sivil Toplum, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Selanikli Romanlar Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:41:54. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Selanikli Romanlar Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement