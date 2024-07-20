Fethiye Kaymakamı Yaz Spor Okullarını Ziyaret Etti

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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Fethiye Kaymakamı Sayın İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nı ziyaret etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit'ten bilgi alan Kaymakam Ertaş, sporculara başarılar diledi. Yaz spor okullarında eğitim alan kursiyerleri bir süre izleyen Kaymakam Ertaş, genç sporcuların çalışmalarını yakından takip etti. Bu etkinliğin, gençlerin spor alanındaki yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği ifade edildi. - MUĞLA