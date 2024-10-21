FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen Öldü - Son Dakika
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FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen Öldü

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya'da hayatını kaybetti. Ölümü resmi olarak duyuruldu.

21.10.2024 09:09
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü.

Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Örgütün internet sitesinden Gülen'in ölüm haberi duyuruldu. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı.

Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Yerel, Dünya, Terör, Son Dakika

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