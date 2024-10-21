Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü.
Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Örgütün internet sitesinden Gülen'in ölüm haberi duyuruldu. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı.
Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu. - WASHINGTON
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