FETÖ Elebaşı Gülen'in Cenazesi Pensilvanya'da

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreni Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in tartışmalara konu olan cenazesi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre cenazenin ne zaman olacağı, kimlerin katılacağı, nereye gömüleceği ve cenaze namazını kimin kıldıracağı ile ilgili örgüt içindeki anlaşmazlıklar, örgüt yönetimindeki isimlerin baskıları ile ortaya çıktı.

Gülen'in cenazesi perşembe örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak

Terör örgütü elebaşı Gülen'in cenazesi perşembe günü Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak. Gülen, kamp içinde yer alan ve daha önce kendi 'işaret ettiği' yere gömülecek. Cenaze namazını FETÖ elebaşı Gülen'in ev arkadaşı Suat Yıldırım kıldıracak.

Üst düzey örgüt mensupları ABD'ye doğru yola çıktı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, seyahat sorunu yaşamayan üst düzey örgüt mensupları ABD'ye doğru yola çıktı. Gülen'in aile üyeleri cenazeye bir arada katılarak sözde birlik mesajı verecek. Örgüt, Gülen'in son anlarını da daha sonra yazılı bir şekilde paylaşacak.

Ayrıca terörist başı Gülen'in rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırıldığı, örgütün diğer üyelerinden saklandı. Terörist Gülen'in yazılı bir miras bıraktığı da örgüt üyeleri arasında konuşulan bilgiler arasında. - ANKARA