FETÖ'nün darbe girişimi gecesi sela okuyan müezzin: Bize kaldırım taşıyla saldırdılar - Son Dakika
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FETÖ'nün darbe girişimi gecesi sela okuyan müezzin: Bize kaldırım taşıyla saldırdılar

FETÖ\'nün darbe girişimi gecesi sela okuyan müezzin: Bize kaldırım taşıyla saldırdılar
14.07.2026 12:09
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İzmir Narlıdere'de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Kutlu Yalvaç Camii'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, yaşananları anlattı. Camiye sığınmak için geldiklerini düşündüğü kişilerin kendisine kaldırım taşıyla saldırdığını belirten Kuzgun, saldırganların 2 ay ceza alıp serbest kaldığını söyledi. Ayrıca 80 ihtilalinde Kur'an saklarken bir polisle yaşadığı anıyı da paylaştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, "Biz onları camiye sığınmak için geldiklerini düşündük ama bize taşla saldırdılar" dedi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde Kutlu Yalvaç Camii'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edilen ve sonrasında Devlet Övünç Madalyası ve gazilik beratı alan emekli müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşananları anlattı. Sela okuduğu sırada 3 kişinin camiye geldiğini söyleyen Kuzgun, "Cenab-ı Allah Türkiye'mize bir daha böyle bir darbe göstermesin. Biz sela okurken camiye 3 kişi geldi. Biz de onları darbe dolayısıyla camiye sığınmak için geldiklerini düşündük. Bana 'Neden sala okuyorsunuz' dediler. 2'si kadın biri erkek üç kişilerdi. Memleketimizde darbe olayının gerçekleşmemesi için Osmanlı döneminden beri salaların okunduğunu, halkı sokağa davet edildiğini, memleketimizin elimizden gitmemesi için sala okuduğumuzu söyledik. Biz de şehit olabilirdik, ama Allah bize nasip etmedi" dedi.

Camiye sığınmak için geldiğini düşündüğü kişilerin kendisine kaldırım taşıyla saldırdığını ifade eden Kuzgun, "Erkek olan bize 'neden sala okuyorsunuz' dedi. 'Sen bu salayı okuyamazsın, bu darbe bugün gerçekleşecek' dedi. Şu an söyleyemeyeceğim sözler sarf etti. Daha sonra erkek olan benim karın boşluğuma vurdu. Kadın olan da kaldırım taşıyla bana vurdu. Camimize, Allah'ın evine saldırdılar, camlarını kırdılar. Bence hak ettikleri cezaları almadılar. 2 ay ceza aldıktan sonra dışarı çıktılar. Şu anda da hiç darbe olayı yaşanmamış gibi serbest serbest geziyorlar" ifadelerini kullandı.

Daha önce de 80 ihtilali sırasında bir polis memurundan tokat yediğini anlatan Kuzgun, "Bir keresinde 80 ihtilalinde, Kur'an-ı Kerim'leri sakladığımız sırada bir polis 'Atatürk kaç yılında doğdu, kaç yılında vefat etti' diye sordu. Memleketimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881'de doğduğunu ve 1938'de vefat ettiğini elbette bilmemiz gerekiyordu ama biz de çocuktuk o zamanlar. Çocukluk heyecanıyla o an hatırlayamadığım için bana tokat atmıştı. Ben de o zaman ona 'Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç yılında doğdu, kaç yılında vefat etti' diye sormuştum. O da onu hatırlayamadı. Sonra benden özür diledi. Böyle bir hatıramız oldu geçmişte" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Narlıdere, Müezzin, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel FETÖ'nün darbe girişimi gecesi sela okuyan müezzin: Bize kaldırım taşıyla saldırdılar - Son Dakika

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