FETÖ\'ye Finans Sağlayan Şüpheli Gözaltında

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FETÖ'ye finans sağladığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı

YOZGAT - Yozgat'ta, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı' suçu kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olma ve Terörizmin Finansmanı' suçu kapsamında 1 şahıs, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda suç unsuru olabileceği değerlendirilen malzeme ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.