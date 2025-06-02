Feyza Altun: 'İnsan öldürmüşüm gibi davranıyorlar' - Son Dakika
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Feyza Altun: 'İnsan öldürmüşüm gibi davranıyorlar'

Feyza Altun: \'İnsan öldürmüşüm gibi davranıyorlar\'
02.06.2025 13:51
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Feyza Altun, Dilan Polat ile buluşmasını ve eleştirileri canlı yayında yanıtladı.

Bir dönem Dilan Polat ve fenomenlere yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelen avukat Feyza Altun, geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'la yan yana verdiği samimi pozla sosyal medyada gündem olmuştu. Altun, konuya dair Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" programına konuştu.

Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında, çok tartışılan Feyza Altun ve Dilan Polat buluşması konuşuldu. Canlı yayına telefonla bağlanan Avukat Feyza Altun, eleştirilere yanıt verdi. Herkesin tartıştığı o samimi fotoğraf için şunları söyledi:

"İnsan öldürmüşüm gibi davranıyorlar"

"İnsan öldürmüşüm gibi davranıyorlar ama işin çok ciddi bir boyutu var. Planlı bir buluşma değildi. Sevim Alan bizi bir araya getirdi, iyi ki de getirdi. Çok uzun zamandır benim adım kullanılarak bütün fenomenlerden 2 milyon dolar, 5 milyon TL ve 20 milyon TL gibi paralar isteniyormuş. Bu insanlar da buna inanıyormuş. Çok ciddi suç örgütlerinin adı geçiyor. Bugün bu konuda suç duyurusunda bulunuyorum. Televizyonda konuştuğum ya da yazdığım hiçbir şeyde değişiklik yok. Dilan'a 'Sen ekrana tükürdün, bunlar çok yanlıştı, sosyal medyayı bu kadar kullanmamalısın' dedim. Yani yüzüne her şeyi söyledim.

"Dilan çok duygusal bir anındaydı"

O fotoğrafta Dilan çok duygusal bir an yaşadı ve bana sarıldı. Kim çekti ve yaydı bu fotoğrafı bilmiyorum. Ben artık benim ismimin kullanılmasından çok sıkıldım. İnsanlara diyorlarmış ki; organize WhatsApp grupları var, sizi tutuklatacak, çıktınız ama tekrar tutuklatacak. Benim öyle bir gücüm yok ki tutuklatayım. Ben kimseyi WhatsApp gruplarında başkalarıyla hareket halinde olarak kimseyi tutuklatmaya çalışmıyorum.

"Buluşturulmamızın bir sebebi var"

Ben bu konu yargı önüne taşındığından beri konuşmuyorum çünkü yargı önünde devam eden bir konuyu yönlendirmek suçtur. Buluşturulmamızın sebebi ortada. Sürekli bir para konusunun geçmesi. Ben neden insanlardan para isteyeyim? İnsanlar bana neden para versin? Bu insanlar bana defalarca buluşmak için haber gönderdi. Ama olay öyle bir noktaya gitti ki; Dilan ve Sevim Alan'a da söyledim. 'Ben sizden para istedim mi?' Hayır. 'Siz bana para verdiniz mi?' Hayır. Biz bunu açıklıyoruz; böyle bir şey yok. Hala insanlar 'para sen nelere kadirsin' yazıyorlar. Bir tane meczup var, 'İtalya'da yargılanıyorlar, bunlar örgüt' diyorlar. Artık çok sıkıldım, başıma gelmeyen sıkıntı, almadığım tehdit kalmadı.

"Fenomenlerden milyonlar almışım"

Biri çıksın desin ki 'bu emri Feyza Altun'dan aldık' buna da inanacaklar. Birisi yazmış ki 'bunların avukatı 125 milyon euro almış, ben 10 milyon dolar almışım, birilerini öldürtmüşüz'. Konuşmalar öyle bir yere gitti ki, ben artık bunun muhatabıyla konuşmak zorundayım. Bu, davanın ortadan kalktığını göstermez, dava devam ediyor. Ben artık bunu yargıya bıraktım. Ben hala aynı fikirdeyim. Hala suçlu olduklarını düşünüyorum.

Altun, "Tekrar görüşür müsünüz?" sorusuna ise "Bu buluşmanın bir amacı vardı, tekrarı olmaz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dilan Polat, Feyza Altun, Magazin, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Feyza Altun: 'İnsan öldürmüşüm gibi davranıyorlar' - Son Dakika

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