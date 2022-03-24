'Fikirlerimi Tescilliyorum' projesinin sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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'Fikirlerimi Tescilliyorum' projesinin sözleşmesi imzalandı

24.03.2022 09:14
'Fikirlerimi Tescilliyorum' projesinin sözleşmesi imzalandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2022 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Fikirlerimi Tescilliyorum" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2022 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Fikirlerimi Tescilliyorum" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; Ajans Genel Sekreteri Oktay Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve her iki kurumun yetkilileri katıldı.

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda sınai ve mülkiyet haklarıyla ilgili farkındalığın oluşturulması, bilgi düzeyinin arttırılması ve başvuru-tescil süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanacak. İlk etapta ortaokul ve lise düzeyindeki okullardan sınai mülkiyet haklarıyla ilgili personele yönelik çevrim içi eğitim düzenlenecek. İkinci aşamada, çevrimiçi eğitime katılmış, buluş fikrine sahip okulların başvuru süreçlerini sağlıklı şekilde ilerletmelerini sağlayacak şekilde yüz yüze eğitimler verilecek.

Projede 200 öğretmene çevrimiçi, 60 öğretmene ise uygulamalı eğitim verilmesi öngörülüyor. Üçüncü aşamada ise Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri, Bilim Sanat Okulu ve Olgunlaştırma Merkezi başta olmak üzere Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı kurumlara 6 aylık danışmanlık desteği sağlanması planlanıyor. - ERZURUM

'Fikirlerimi Tescilliyorum' projesinin sözleşmesi imzalandı
'Fikirlerimi Tescilliyorum' projesinin sözleşmesi imzalandı

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milli eğitim bakanlığı, Erzurum, Ajans, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Fikirlerimi Tescilliyorum' projesinin sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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