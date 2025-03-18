Fikret\'in Sevimli Arkadaşı: Fındık

Eskişehir'de yaşayan Fikret Kayhan Alkan, çalıştığı taksi durağında sahiplendiği 'Fındık' isimli köpeğe çocuğu gibi bakmaya gayret ediyor.

Odunpazarı İlçesi'nde bir taksi durağında çalışan Fikret Kayhan Alkan, çevrede yaşamını sürdüren bir köpeği sahiplendi. Alkan, her gün titizlikle ilgilendiği köpeğe 'Fındık' ismini koydu. Fındık'a sevmediği yiyecekleri vermeyen duyarlı vatandaş, sevimli hayvanın tüyleri arasındaki ve gözlerindeki pislikleri elleriyle temizlediğini belirtti. Sahiplendiği köpeğin yattığı yeri her gün temizleyen Fikret Kayhan Alkan'ın tutumu görenlerin takdirini topladı. - ESKİŞEHİR