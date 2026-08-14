Filistin Konvoyu\'na Konya\'dan Destek

Konya'da STK'lar tarafından Filistin'e destek amacıyla yola çıkan ve Irak'taki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdüren Filistin Konvoyu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Filistin'e destek amacıyla yola çıkan ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdüren Filistin Konvoyu'na destek için tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan Kapu Camii'nin önünde açıklama yaptı. Platform adına konuşan Abdurrahim Arslan, Filistin halkıyla dayanışma maksadıyla yola çıkan Filistin Konvoyu'nun yanında olduklarını ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda devam eden bekleyişe ilişkin çağrılarını kamuoyuyla paylaşmak üzere toplandıklarını söyledi. Arslan, konvoyun bir siyasi çatışmanın tarafı olmak için değil, Filistin'de yaşanan zulme karşı vicdanın, dayanışmanın ve insani mesuliyetin sesi olmak için yola çıktığını ifade ederek, "Bugün ilgili makamlarla görüşmeler devam etmektedir. Bizler sürecin sükünet ve basiret içerisinde neticelenmesini, ilgili makamlardan bir an önce açık ve olumlu bir dönüş yapılmasını bekliyoruz. Ancak burada çok daha mühim bir hususun altını çizmek istiyoruz: Filistin Konvoyu, çözüm için bütün barışçıl ve hukuki yolları kullanmaktadır. Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Parlamentosu'na resmi başvurular yapılmıştır. Katılımcıların ülkelerinin dışişleri makamları nezdinde de diplomatik girişimler sürdürülmektedir. Yani meseleye gerilimle değil, hukukla ve diplomasiyle çözüm aranmaktadır. Şayet bütün bu girişimlere rağmen bir çözüm ortaya konulamıyorsa, artık yalnızca bir konvoyun bekleyişinden değil, uluslararası toplumun kendi mesuliyetiyle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek gerekir. Evet, denenebilecek her barışçıl yol denenmektedir. Bizim talebimiz gerilim değil, çözümdür. Burada son derece açık bir hususu ifade etmek istiyoruz: Filistin Konvoyu'nun talebi ayrıcalık değildir. Talep edilen şey bir imtiyaz değildir. Talep edilen şey, sivil ve barışçıl bir girişimin hukuk içerisinde yoluna devam edebilmesidir. Biz sivil toplum kuruluşları olarak onların yanındayız. Bu yolculuğun takipçisiyiz. Bu iradenin destekçisiyiz. Bu mesuliyetin şahidiyiz. İlgili makamlara çağrımız açıktır: Görüşmeleri sonuçlandırın. Bu barışçıl girişimin önünü açın. Filistin Konvoyu'nun yoluna devam etmesine izin verin. Filistin Konvoyu yalnız değildir. Filistin yalnız değildir" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından dua edildi.