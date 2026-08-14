Filistin Konvoyu'na Konya'dan Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Konvoyu'na Konya'dan Destek

Filistin Konvoyu\'na Konya\'dan Destek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da STK'lar, Irak'ta bekleyen Filistin Konvoyu'na destek vermek için basın açıklaması yaptı.

Konya'da STK'lar tarafından Filistin'e destek amacıyla yola çıkan ve Irak'taki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdüren Filistin Konvoyu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Filistin'e destek amacıyla yola çıkan ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdüren Filistin Konvoyu'na destek için tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan Kapu Camii'nin önünde açıklama yaptı. Platform adına konuşan Abdurrahim Arslan, Filistin halkıyla dayanışma maksadıyla yola çıkan Filistin Konvoyu'nun yanında olduklarını ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda devam eden bekleyişe ilişkin çağrılarını kamuoyuyla paylaşmak üzere toplandıklarını söyledi. Arslan, konvoyun bir siyasi çatışmanın tarafı olmak için değil, Filistin'de yaşanan zulme karşı vicdanın, dayanışmanın ve insani mesuliyetin sesi olmak için yola çıktığını ifade ederek, "Bugün ilgili makamlarla görüşmeler devam etmektedir. Bizler sürecin sükünet ve basiret içerisinde neticelenmesini, ilgili makamlardan bir an önce açık ve olumlu bir dönüş yapılmasını bekliyoruz. Ancak burada çok daha mühim bir hususun altını çizmek istiyoruz: Filistin Konvoyu, çözüm için bütün barışçıl ve hukuki yolları kullanmaktadır. Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Parlamentosu'na resmi başvurular yapılmıştır. Katılımcıların ülkelerinin dışişleri makamları nezdinde de diplomatik girişimler sürdürülmektedir. Yani meseleye gerilimle değil, hukukla ve diplomasiyle çözüm aranmaktadır. Şayet bütün bu girişimlere rağmen bir çözüm ortaya konulamıyorsa, artık yalnızca bir konvoyun bekleyişinden değil, uluslararası toplumun kendi mesuliyetiyle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek gerekir. Evet, denenebilecek her barışçıl yol denenmektedir. Bizim talebimiz gerilim değil, çözümdür. Burada son derece açık bir hususu ifade etmek istiyoruz: Filistin Konvoyu'nun talebi ayrıcalık değildir. Talep edilen şey bir imtiyaz değildir. Talep edilen şey, sivil ve barışçıl bir girişimin hukuk içerisinde yoluna devam edebilmesidir. Biz sivil toplum kuruluşları olarak onların yanındayız. Bu yolculuğun takipçisiyiz. Bu iradenin destekçisiyiz. Bu mesuliyetin şahidiyiz. İlgili makamlara çağrımız açıktır: Görüşmeleri sonuçlandırın. Bu barışçıl girişimin önünü açın. Filistin Konvoyu'nun yoluna devam etmesine izin verin. Filistin Konvoyu yalnız değildir. Filistin yalnız değildir" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından dua edildi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Dış Politika, Yerel, Konya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filistin Konvoyu'na Konya'dan Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi 85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi
Rojin Kabaiş’in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin’in yanına gidersin Rojin Kabaiş'in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin
AK Parti’ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay kararını verdi: Kendime bir yol çizeceğim AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay kararını verdi: Kendime bir yol çizeceğim
ABD, Orta Doğu’ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
“15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde istismara uğradı“ iddiası Davaya bakanlık da müdahil olacak "15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde istismara uğradı" iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak
CHP Milletvekili Yazgan’ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı CHP Milletvekili Yazgan'ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı

18:18
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
18:11
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
17:50
Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı
Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı
17:36
Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası! Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
17:35
Beklenen gün geldi çattı Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan’ın açıklamasında
Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında
17:04
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 21:34:37. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin Konvoyu'na Konya'dan Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.