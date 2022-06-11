Filistinli çift, İsrail güçlerinin yıktığı evlerinin enkazında evlendi - Son Dakika
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Filistinli çift, İsrail güçlerinin yıktığı evlerinin enkazında evlendi

11.06.2022 22:05
Filistinli çift, İsrail güçlerinin yıktığı evlerinin enkazında evlendi

Filistinli çift, İsrail güçleri tarafından yıkılan gelin evinin enkazında düğün töreni düzenledi.

Filistinli çift, İsrail güçleri tarafından yıkılan gelin evinin enkazında düğün töreni düzenledi.

Filistinli gelin Rabiha Al-Rajbi, Kudüs'te İsrail güçleri tarafından yıkılan evinin enkazında düğün töreni yaptı. Gelinin erkek kardeşi Fares Al-Rajbi, kız kardeşinin düğün töreninin evin önünde yapılmasının planladığını ancak İsrail güçlerinin evi yıkarak bu hayale engel olmaya çalıştığını söyledi. Filistinli çiftin, evin yıkılmasına rağmen düğün törenini iptal etmediği belirtti.

İsrail güçleri geçtiğimiz Mayıs ayında, Filistin'in başkenti Kudüs'te 30'dan fazla kişinin yaşadığı 5 daireden oluşan bir konut binasını yıkmıştı. - KUDÜS

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Kaynak: İHA

İsrail, Kudüs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filistinli çift, İsrail güçlerinin yıktığı evlerinin enkazında evlendi - Son Dakika

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