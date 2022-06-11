Filistinli gelin Rabiha Al-Rajbi, Kudüs 'te İsrail güçleri tarafından yıkılan evinin enkazında düğün töreni yaptı. Gelinin erkek kardeşi Fares Al-Rajbi, kız kardeşinin düğün töreninin evin önünde yapılmasının planladığını ancak İsrail güçlerinin evi yıkarak bu hayale engel olmaya çalıştığını söyledi. Filistinli çiftin, evin yıkılmasına rağmen düğün törenini iptal etmediği belirtti.

Kaynak: İHA

İsrail, Kudüs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Filistinli çift, İsrail güçlerinin yıktığı evlerinin enkazında evlendi - Son Dakika

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