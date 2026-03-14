Fındık Rekoltesine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fındık Rekoltesine Tepki

14.03.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvacık Ziraat Odası, İhracatçılar Birliği'nin fındık rekoltesi tahminine itiraz etti.

(SAMSUN)Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

- Samsun Ayvacık Ziraat Odası, İhracatçılar Birliği'nin 829 bin tonluk fındık rekoltesi tahminine bahçeden tepki gösterdi. Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, "Geçen yıl bu aylarda yaklaşık 700 bin ton rekolte açıklanmıştı. Ancak sezon sonunda üretim 400 bin tonu bile bulmadı. Yani yaklaşık 300 bin tonluk bir fark ortaya çıktı. Bu nedenle yapılan açıklamaları kabul etmiyoruz" dedi.

Ayvacık ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, yönetim kurulu üyeleri ve oda tarım danışmanı Ziraat Mühendisi Murat Erdönmez ile fındık bahçesinde basın açıklaması yaptı. İhracatçılar Birliği'nin açıkladığı 829 bin tonluk fındık rekoltesi tahminine tepki gösteren Avcı, yapılan açıklamaların "gerçeği yansıtmadığını ve çiftçi aleyhine manipülasyon içerdiğini" savundu.

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, ihracatçıların açıkladığı rekolte rakamının sahayı yansıtmadığını belirterek, bahçede yaptıkları incelemeyle buna dikkati çekmek istediklerini söyledi. Avcı, "İhracatçılar Birliği'nin her yıl yaptığı manipülasyonu çürütmek için yönetim kurulu üyelerimiz ve tarım danışmanımız Ziraat Mühendisi Murat Erdönmez ile bahçeye geldik. Rekolte çalışması yaptık diyenlere bahçeden bir ders vermek istedik" ifadelerini kullandı.

"Mart ayında yapılan tahmin gerçeği yansıtmaz"

Ziraat Mühendisi Murat Erdönmez de rekolte tahmininin bilimsel olarak iki aşamada yapıldığını, mart ayındaki tahminlerin sağlıklı olmadığını söyledi. Erdönmez, rekoltenin o yıl üretilecek ürün miktarının önceden tahmin edilmesi anlamına geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık bu çalışmayı iki aşamada yapar. İlk aşama şubat sonu ve mart başında çiçek ve karanfil sayımıyla yapılır ancak bunun kesinliği yoktur. İkinci aşama haziran sonu ve temmuz başında yapılır ve o dönem zirai don, fırtına ve hastalık gibi riskler de büyük ölçüde görülmüş olur. Bu nedenle daha gerçeğe yakın sonuç verir. Mart ayında yapılan tahminlerle kesin bir rekolte açıklamak bilimsel olarak doğru değildir."

"Kar altındaki bahçelerde nasıl rekolte hesapladınız?"

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde karın halen yerde olduğunu bu nedenle açıklanan rakamların sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini ileri sürerek, "En fazla fındık, yüksek rakımlı kırsal bölgelerde bulunuyor. Bu alanların birçoğunda kar hala yerdeyken hangi bahçede sayım yaptınız da 829 bin ton rekolte hesapladınız" dedi. Avcı, bu tür açıklamaların piyasayı etkilediğini ileri sürdü.

Geçen yıl da benzer bir tablo yaşandığını aktaran Avcı, "Geçen yıl bu aylarda yaklaşık 700 bin ton rekolte açıklanmıştı. Ancak sezon sonunda üretim 400 bin tonu bile bulmadı. Yani yaklaşık 300 bin tonluk bir fark ortaya çıktı. Bu nedenle yapılan açıklamaları Ziraat Odası olarak kabul etmiyoruz" dedi.

"Bu tür açıklamaların piyasayı manipüle etmesine izin verilmemeli"

Avcı, açıklanan yüksek rekolte rakamlarının fındık fiyatlarını düşürdüğünü savunarak, yetkililere çağrıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslenen Avcı, "Bakanlığımız dışında kurumların rekolte açıklaması yasakken İhracatçılar Birliği bu cesareti nereden alıyor? Bu tür açıklamaların piyasayı manipüle etmesine izin verilmemeli. Gerekli cezai yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, İhracat, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fındık Rekoltesine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 10:52:26. #7.13#
SON DAKİKA: Fındık Rekoltesine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.